‘Não sei o que é Instagram, Facebook e Whatsapp’, diz Silvio Santos

O apresentador Luiz Bacci, da Record TV, compartilhou momento engraçado no seu Instagram na última quinta-feira, 16, durante uma “live” que fez no salão do Jassa, cabeleireiro de Silvio Santos, tentando convencer o dono do SBT a entrar nas redes sociais.

“Agora estamos em um trabalho, Jassa e eu, para convencer Silvio Santos a entrar no Instagram e também no Facebook”, diz Bacci no vídeo. “Ele vai se dar muito bem é no WhatsApp”, pontua Jassa. “Não sei o que é Instagram, Facebook e WhatsApp”, responde Silvio, bem humorado. “Mas vou aprender”, continua.

“Eu tenho a impressão que se você entrar no Instagram e no Facebook, será o perfil com mais acessos no Brasil”, comenta Bacci. “As pessoas já te viram lavando louça em uma revista, agora vão poder ver o Silvio acordando, brincando com os netos…”, disse Bacci. “Mais do que isso, vai poder mostrar os netos nascendo”, emenda Jassa.