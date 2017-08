Multishow aposta na força de Paulo Gustavo

Assim, Paulo Gustavo se firmou como uma das “caras” da marca. Com o “220 Volts”, o humorista abriu portas para fazer programas como o bem-sucedido “Vai Que Cola” e agora estreia “A Vila”. “Eu e o Multishow gostamos muito desse formato com plateia e comediantes. Depois de quatro anos no ‘Vai Que Cola’, já estávamos com vontade de fazer alguma coisa nova”, explica Paulo.

Com o passar do tempo e a sucessiva criação de braços segmentados pela Globosat, a identidade do Multishow foi sendo mais lapidada. Novos programas surgiram e o canal fincou sua bandeira em duas vertentes: música e humor.

Na história, Rique e Violeta, personagens defendidos por Paulo Gustavo e Katiuscia Canoro, são artistas circenses que se mudam para um pacato vilarejo quando veem o circo onde trabalhavam falir. “É uma comédia despretensiosa. É um programa visual, colorido, para a família toda”, antecipa o diretor João Fonseca.

Interação

Nos 25 capítulos da primeira temporada, todos feitos em parceria com a produtora A Fábrica, os personagens interagem diretamente com os moradores da vila e, com eles, desenvolvem todos os tipos de relação. “Rique é a realidade de muitos brasileiros que, desempregados, dão seus pulos para sobreviver. Violeta é uma pilantrinha, mas que também tenta se dar bem”, explica João.

Além de Paulo e Katiuscia, nomes como Lucas Salles, Monique Alfradique, Gil Coelho, Zezeh Barbosa e Ataide Arcoverde formam o elenco. Katiuscia, que está em seu segundo trabalho no Multishow, exalta o espaço conquistado pelo gênero. “Vejo que o canal está preocupado com o humor e sou muito grata de poder estar nesse formato que mistura tevê com teatro”, celebra.

Apesar de reconhecer a semelhança com o “Vai Que Cola”, Paulo Gustavo garante que a nova produção traz novos elementos. “A energia é a mesma, o formato, também. Mas é outra temática, outros atores e personagens”, defende.

Monique Alfradique reconhece o apelo do formato e vê com bons olhos esse salto para o humor depois de muitos trabalhos dramáticos na carreira. “Entrar nesse universo foi uma escolha consciente. Fico muito realizada ao saber que posso fazer as pessoas rirem”, diz ela, que interpreta Isabela. Ela teve de aprender a andar de skate, já que a personagem é fã de esportes radicais.

Zezeh Barbosa também está animada com sua Madame Zaluê. “É a primeira vez que faço uma personagem tão significativa no sentido visual, de turbante e pinturas no rosto”, diz, animada. Já Gil Coelho fica empolgado por conta da possibilidade de improviso que o texto de Andrea Batitucci, Leandro Muniz e Leandro Soares oferece. “Temos uma reunião para mostrar as ideias para o texto que tivemos em casa. E, às vezes, acontece durante a gravação, já com a plateia. Mas, claro, sempre respeitando o roteiro e os outros personagens”, explica.