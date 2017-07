Milton Neves critica decisão de Evaristo Costa

“Errou, menino! Mas seja feliz!”, tuitou Neves, ao que Evaristo respondeu. “Vai dar tudo certo. Decisão pensada com os dois pés no chão. Abraço”.

Mas não forma apenas anônimos que comentaram a saída de Evaristo. No Twitter, Milton Neves criticou a decisão do jornalista de deixar a TV Globo.

Na última quinta-feira, 27, Evaristo Costa se despediu do Jornal Hoje após 14 anos na bancada do noticiário. Sua saída causou comoção nas redes sociais, e muito internautas ficaram tristes por sua saída.

Mas o apresentador insistiu: “Tomara, garoto, mas lá no mato onde nasci, é dito que ‘nunca se apeia de cavalo puro-sangue'”, e Evaristo rebateu: “Otimismo, Milton Neves. Pangaré também nos leva onde queremos chegar”.

Evaristo ainda aproveitou para responder alguns internautas, com muito bom humor. “Tá de bobeira, né? @Precisando de um extra para me cobrir no bar amanhã, das 18h até 1h?”, perguntou uma seguidora. “Tô aceitando tudo. Depois passa o endereço via direct. Obrigado”, respondeu o jornalista.