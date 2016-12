‘Metrópolis’ explora a cultura alemã

A arte e a cultura alemã são temas do primeiro “Metrópolis” de 2017. O programa da TV Cultura será exibido neste domingo, a partir das 20h, com uma hora de reportagens de Christine Maksud baseadas no País europeu. O programa percorre Berlim, as históricas Dresden e Leipzig, e as pequenas cidades de Halle e Markneukirchen, esta última encravada numa montanha próxima da fronteira com a República Checa. Foto: TV Cultura / Divulgação

Entre os destaques está a entrevista com o diretor da Ballhaus Naunynstrasse, Wágner Carvalho, que é o primeiro negro a comandar um teatro em Berlim. Além de relatar a experiência inédita, o imigrante fala sobre a importância do dramaturgo Bertolt Brecht na área, mas ressalta que hoje o teatro contemporâneo nada herda de sua influência.

Fantasma

O programa ainda mostra como a “cidade fantasma” Halle, que foi praticamente desativada após a queda do muro de Berlim, foi revitalizada pelo projeto All You Cant Paint, que grafitou mais de sete quarteirões, inclusive com obras do brasileiro Alexandre Keto. Ainda há espaço para a música erudita, “carro-chefe” da cultura Alemã.

A cidade de Markneukirchen, com apenas oito mil habitantes, possui 110 fábricas de instrumentos musicais, incluindo de famílias com mais de quatro gerações na área.

