Maturidade muda a visão de Caco Ciocler

A carreira televisiva, no entanto, só ganharia mais destaque a partir dos anos 2000, quando participou de sucessos como “A Muralha”, “América” e “Duas Caras”. “Aproveitava a visibilidade da televisão para conseguir trabalhos no teatro e no cinema. O tempo foi passando e comecei a realmente me apaixonar pelo ritmo dos estúdios de tevê. Foi um processo de amadurecimento mesmo”, avalia.

Natural de São Paulo, Ciocler largou o curso de Engenharia Química para fazer Artes Cênicas e ganhar os palcos e, por companhias de teatro paulistanas. Foi a partir do burburinho em torno de seu desempenho no teatro, inclusive, que ele estreou na tevê. Após ser visto pelo diretor Luiz Fernando Carvalho no espetáculo “Píramo e Tisbe”, de Vladimir Capella, Ciocler ganhou um papel importante em “O Rei do Gado”, de 1996.

Se antes Caco Ciocler corria atrás de qualquer oportunidade na ânsia por ganhar repertório, agora ele seleciona com critério os convites que surgem para o cinema, teatro e tevê. “Quando a gente é novo, morre de medo de não ser chamado para nenhum teste e vai fazendo de tudo um pouco. Fiz muitas coisas ruins, mas coisas boas me trouxeram até onde estou hoje”, acredita o ator”.

Você viveu um médico em “A Cura” e voltou a esse tipo de personagem em “Novo Mundo” e na recente “Unidade Básica”, série do canal pago Universal. O que você acha do retrato que a ficção faz desses profissionais?

Acho que depende muito da “pegada” de cada produção. Em “A Cura”, o Luiz Camilo era médico dividido entre o ceticismo e os milagres em uma cidade do interior. Na novela das seis, o cotidiano do médico foi mostrado de uma forma muito rudimentar. O Peter chegou e encontra um País sem qualquer saneamento básico. Ele ficou muito chocado com a situação e começou a fazer um trabalho extremamente humanista. Já “Unidade Básica” pegou pesado. Acredito que uma pequena parte do serviço público de saúde funcione bem, mas o que a gente vê em grande parte das situações é o caos absoluto. São três visões bem críveis e coerente com a época e os lugares que se passaram as histórias.

Qual momento você começou a levar as novelas mais a sério?

Acho que a idade foi chegando e fui me encontrando nos personagens. Quando eu era mais novo, ficava muito difícil me sentir atraído pela ideia de ficar quase um ano preso a um trabalho. Mas acho que o modo como a Globo produz as tramas se modificou. O processo todo ficou mais atraente. Ainda tem gente que vai pelo caminho mais fácil. Mas o ator que também busca novas experiências artísticas consegue ser feliz fazendo folhetins.

LEIA TAMBÉM: Anitta passa Bruna Marquezine e se torna a brasileira mais seguida no Instagram