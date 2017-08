Marina Ruy Barbosa ganha despedida de solteira organizada por amigas

Prestes a se casar com o piloto Xande Negrão, a atriz Marina Ruy Barbosa ganhou uma festa surpresa de despedida de solteira. A organização ficou por conta de uma das amigas e madrinhas dela, Luma Costa.

Com um body branco em que se lia a palavra “bride” (noiva) bordada e uma saia longa de mesma cor, Marina recebeu personalidades como Juliana Paes e Fernanda Motta. As madrinhas estavam com o mesmo modelo de body em que foi bordado o termo “bride squad” (esquadrão da noiva).

“Eu tenho amigas incríveis! Obrigada por tudo, amei as surpresas! Eu não sabia de nada!”, escreveu a atriz no Twitter. Marina e Xande se casam no dia 7 de outubro deste ano. Em julho de 2016, eles já haviam realizado uma cerimônia na Tailândia.