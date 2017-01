Maria Ribeiro sugere que humorista Dadá Coelho a substitua no ‘Saia Justa’

Maria Ribeiro está enfrentando com bom humor sua saída do “Saia Justa” depois de três anos de participação. Na quinta-feira, 5, a atriz publicou no Twitter que gostaria de ser substituída pela comediante Dadá Coelho no programa do canal GNT.

“Ninguém pediu minha opinião, mas eu se fosse do GNT colocava essa mina gênia no sofá!”, postou ao compartilhar uma piada da humorista. Em seguida, Maria publicou manifestações de apoio à ideia com a hashtag #dadanosaia, inclusive da escritora Thalita Rebouças.

A publicação de Dadá era um comentário sobre um homem que fez uma tatuagem no peito em homenagem à youtuber Kéfera. “Fã meu tatua na bunda: Dadá”, brincou.

Atriz e comediante, Dadá trabalhou como repórter no “Big Brother Brasil 16” e já teve um quadro de humor no programa “Amor & Sexo”, ambos da TV Globo. Em agosto, ela assumiu um namoro com o ator Paulo Betti, ex-marido e pai do primeiro filho de Maria Ribeiro.

Além de Maria, também já está confirmada a saída da jornalista Barbara Gancia do Saia Justa. Uma das duas vagas abertas deve ser ocupada pela atriz Taís Araújo. Está garantida a permanência para o próximo ano da humorista Mônica Martelli e da apresentadora Astrid Fontenelle.