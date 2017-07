Madonna faz show surpresa em evento beneficente de Leonardo DiCaprio

A cantora Madonna fez um show surpresa na noite de quarta-feira, 26, em Saint-Tropez, na França, num evento beneficente promovido pelo ator Leonardo DiCaprio.

O evento de gala foi realizado pela ONG Leonardo DiCaprio Foudation, criada pelo vencedor do Oscar por O Regresso, para arrecadar fundos para projetos que ajudam a cuidar do meio-ambiente. Na ocasião, ocorreram alguns leilões para ajudar a ONG, como um jantar com o próprio DiCaprio e a atriz Kate Winslet, seu par romântico em Titanic.

Após se apresentar no evento, a cantora Madonna foi ao Instagram elogiar a iniciativa do ator. “Esse homem é o cara! Obrigada, Leo, por tudo que você faz pela Mãe Natureza. Sua generosidade e preocupação são além de imensuráveis”, escreveu a rainha do pop.