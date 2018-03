Macaco do cantor Latino morre atropelado no Rio

Foto: Reprodução / Instagram

O macaco de estimação do cantor Latino, Twelves, morreu na tarde desta terça-feira, 20. De acordo com informações passadas por seu agente, Francimar, o animal morreu por volta das 13h, quando fugiu e foi atropelado por um carro no condomínio do cantor no Rio de Janeiro.

“Hoje é o dia mais infeliz da minha vida. Orem por mim!”, escreveu Latino em sua conta no Instagram. Ele também publicou uma foto segurando a mão do animal, aparentemente já morto.

Twelves era um macaco prego de cinco anos de idade, original da cidade de Xanxerê, em Santa Catarina. O bichinho possuía um Instagram próprio com quase 130 mil seguidores.