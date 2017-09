Lúcio Mauro Filho conta como é estar em três gravações simultâneas

O brilho no olhar e o sorriso estampado no rosto de Lúcio Mauro Filho são evidências de sua felicidade. O cansaço – também aparente – logo vai embora quando o ator começa a falar sobre as suas atuais empreitadas: está no elenco de “Malhação” na pele do músico Roney, solta a voz como pessoa física nas tardes de domingo, no “PopStar”, e ainda participa das gravações da próxima temporada de “Escolinha do Professor Raimundo” como Aldemar Vigário, personagem que coube a seu pai, Lúcio Mauro, no tempo em que a sala de aula era comandada por Chico Anysio.

Nascido no Rio de Janeiro, Lúcio Mauro Filho está acostumado a interpretar papéis mais jovens, como o Tuco, de “A Grande Família”, e o Sargento Bigode, de “Chapa Quente”. Por isso, comemora estar, pela primeira vez, na pele de um pai e jovem avô em “Malhação”. “Ainda estava me preparando para fazer um pai de família. Quando vi, veio um neto de brinde, É completamente diferente dos personagens que fiz. Por isso, a responsabilidade é muito maior. Mas igualmente prazerosa”, define. Apesar de satisfeito com o acúmulo de funções, ele garante que, quando a maratona global acabar, vai dedicar um tempo ao cinema.

Como surgiu o convite para “PopStar”?

Foi muito especial e eu recebi com o maior orgulho e surpresa. Todo mundo tem essa vontade de cantar, de subir no palco com uma banda e ter uma plateia vibrando na frente. A energia da música é muito presente na minha vida e poder realizar esse sonho é realmente um privilégio. Acredito que nossos “realities” musicais não estão devendo para nenhum outro de qualquer lugar do mundo.