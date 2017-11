Louis C.K. confirma acusações de assédio sexual

O comediante Louis C.K. publicou comunicado em que assume ter cometido assédio sexual contra cinco mulheres. Elas haviam publicado suas denúncias no jornal The New York Times na última quinta-feira, 9.

“Eu quero falar sobre as histórias contadas ao The New York Times pelas cinco mulheres que disseram seus nomes e por aquela que não teve coragem de fazê-lo. Essas histórias são verdadeiras”, começou Louis.

Ele seguiu dizendo que, à época, não achava que havia feito nada de errado porque “nunca havia mostrado o pênis para uma mulher sem pedir antes”. “O que eu aprendi, tarde demais, é que quando você tem poder sobre alguém, pedir para lhe mostrar o pênis não é um pedido, mas uma ordem”.