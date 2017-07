Leonardo, do ‘MasterChef’, desabafa sobre racismo

No último domingo, Leonardo Santos, participante da atual edição do MasterChef, usou as redes sociais para falar sobre racismo. Ele conta que, durante a madrugada, recebeu uma montagem com fotos de participantes negros do reality, inclusive dele, na qual o autor afirma ter nojo deles e pena de quem já comeu algo que eles fizeram. “Volta pra senzala”, terminava a mensagem.

Leonardo afirma que não se sentiu afetado com as palavras, porque todas as situações de preconceito pelas quais já passou fizeram com que ele adotasse a postura que tem hoje. O jovem de 22 anos disse que o fato o fez refletir sobre o racismo oculto vivido diariamente e citou as diferenças nos comentários feitos a participantes brancos e negros do MasterChef.

Leonardo conclui a publicação dizendo que “não usar xingamentos explícitos, ou falar sobre cor da pele não te faz uma pessoa livre de preconceito, suas atitudes sim são capazes de falar sobre você”.