Lázaro Ramos anda por outros caminhos

A produção é pautada pela colaboração do público. Antes das gravações e da estreia na televisão, Lázaro e sua equipe lançaram o site oficial do programa e as redes sociais. É através da página na “web” que o público pode enviar sugestões de pauta e assuntos nos mais diferentes formatos, como texto, áudio, imagem e vídeo. Quem quiser participar postando ou baixando conteúdos precisa se cadastrar para ter acesso e explorar as galerias, conferir as criações de outros usuários e enviar materiais.

De olho na tecnologia como aliada, ele lança, em dezembro, o “Lazinho com Você”, programa que contará com colaborações do público através da internet. “O mundo mudou, e a maneira de consumir audiovisual não é mais a forma antiga. Segunda tela já é um termo que está ficando para trás. A gente queria trazer essa percepção para a tevê e criar uma experiência que é mais longa e se realiza em todos os lugares”, explica Lázaro. Foto: Divulgação

Lázaro Ramos é do tipo de pessoa que está sempre acompanhando as mudanças. Conhecedor dos bastidores e das engrenagens que movem a tevê, o ator de 39 anos já vinha percebendo alterações no modo consumir televisão nos últimos anos. Inquieto e sempre em busca de projetos que vão além das tradicionais novelas e séries, ele viu que era a hora de dar um passado mais ousado na carreira e se arriscar em programa próprio e totalmente original.

Os donos dos materiais que forem para a tevê serão creditados no programa, e suas criações serão remuneradas. “Posso dizer que não é um programa de auditório nem um ‘talkshow’, por exemplo. ‘Lazinho Com Você’ não é um programa de tevê, não é uma plataforma, nem um meme em uma rede social. Ele é tudo isso, que estamos chamando de experiência. A gente não quer um programa sobre tecnologia, mas sim, sobre pessoas”, defende Rafael Dragaud, diretor artístico do programa.

Com a ideia de que a internet é uma terra “sem lei”, a equipe irá filtrar os conteúdos pré-selecionados. Apesar de não deixar passar materiais ofensivos, Elísio Lopes, redator-final, afirma que não há proibição de temas e que o programa abordará assuntos para todas as idades e classes. “O programa irá ao ar nas tardes de domingo, quando as famílias estão reunidas, então queremos que essas conversas sejam intergeracionais. Isso pode delimitar os enfoques do programa, mas não as formas. Vamos misturar pessoas e ser um ponto de convergência”, aponta Elísio.

Passada a primeira etapa da estreia no campo virtual, Lázaro Ramos começou a gravar as primeiras sequências do programa feito para a tevê. Carismático e bastante conhecido do público, o ator foi para as ruas ouvir, contar e viver as diferentes histórias da população. No roteiro, estão programadas viagens para Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte e Salvador. “Muito emocionante ver o programa começar a tomar forma. A gente se preparou muito tempo para a relação da internet e, quando chega nas ruas para encontrar as pessoas, a única regra é se relacionar de verdade. Tenho aprendido muito, apesar de ser exaustivo; A emoção é grande e a satisfação é enorme”, vibra Lázaro.

PROJETO

“Lazinho com Você” não é a primeira experiência de Lázaro como apresentador. Desde 2006, ele está à frente do “Espelho”, do Canal Brasil. No entanto, o novo projeto é o primeiro que leva seu nome e tem uma idealização 100% própria. A primeira vez que a ideia da produção surgiu na Globo foi há três anos, mas com a gravação da primeira temporada de “Mister Brau”, o programa foi engavetado.

“Apresentei o projeto na cara de pau. Quando retornamos, juntou-se o diretor Rafael (Dragaud) e, de cara, fez uma provocação importante: proximidade não se realiza apenas na rua. Hoje em dia, a comunicação é também através do mundo virtual”, lembra o ator, que, apesar de ocupar as tardes de domingo a partir de dezembro, não está preocupado com a pressão da audiência. “Eu me sinto renovado a cada encontro. Meu estímulo artístico é ser uma boa companhia para o público e gerar conteúdo divertido e relevante”, completa.