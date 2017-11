Justiça determina retirada de comentários ofensivos a Caetano Veloso de redes

Foto: Val 202 via Visual Hunt - CC BY-NC-SA

A Justiça do Rio determinou nesta terça-feira, 14, a retirada de comentários ofensivos ao compositor Caetano Veloso no Facebook e no Twitter por parte do escritor Flavio Azambuja Martins. Ele chamou Caetano de “pedófilo”.

A juíza Flavia Gonçalves Moraes Alves, da 14ª Vara Cível da Capital, concedeu tutela antecipada e determinou que o réu apague as ofensas em 48 horas. Caso descumpra a decisão, Martins, que nas redes sociais assina Flavio Morgenstern, terá de pagar multa de R$ 300 por dia, até R$ 30 mil.

Caetano está processando Martins por espalhar a hashtag “CaetanoPedofilo”. Pede indenização por danos morais e a retirada do conteúdo do ar. O compositor foi insultado por ter iniciado o relacionamento com sua mulher, Paula Lavigne, quando ela era menor de idade.