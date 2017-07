José Loreto se pronuncia sobre vazamento de vídeo íntimo

Na manhã do último domingo começou a circular nas redes sociais um vídeo íntimo em que José Loreto aparece. À noite, o ator se pronunciou sobre o caso, deixando claro que foi vítima de um crime e que vai tomar providências legais.

“A divulgação de fotos, vídeos e outros materiais com teor sexual sem o consentimento do dono é crime. Infelizmente, nas últimas horas, fui pego de surpresa ao ver minha intimidade exposta em um vídeo feito aproximadamente há dez anos e gravado sem a minha permissão, e, obviamente, sem a mesma para sua divulgação”, escreveu Loreto na legenda de uma foto no Instagram.

“A divulgação de vídeos íntimos não autorizados além de crime, é triste porque afeta as vítimas e também suas famílias e as consequências muitas vezes podem ser devastadoras. A partir daqui, não irei mais me pronunciar, meus advogados assumem o caso. Peço a todos compreensão e, sobretudo respeito e privacidade”, completou o ator.