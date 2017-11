João Villa: atuação que surge de forma despretensiosa

Ao chegar na nova cidade, João precisou se adaptar as mudanças até começar a conquistar as primeiras oportunidades de trabalho. “Quando penso nessa mudança, confesso que acho coisa de maluco (risos). Cheguei no Rio sem conhecer nada e ninguém do meio artístico. Caí de paraquedas. Mas fui me adequando e as coisas foram acontecendo”, vibra.

Mas a divisão do tempo entre os dois cursos plantou uma dúvida na cabeça de João. “Só fui ter certeza de que queria ser ator quando estava conciliando as duas coisas. Percebi que a arte cênica me fazia mais feliz do que os cálculos (risos). Arrumei minhas malas e me mudei de São Paulo para o Rio de Janeiro”, afirma ele, que interpreta o trabalhador Jefferson, de “Pega Pega”.

Ainda criança, João Villa começou a frequentar aulas de teatro sem grande compromisso formal. No entanto, por mais que se sentisse envolvido com as artes ao longo dos anos, tudo sempre foi um divertido “hobby”. Porém, no período do pré-vestibular, o ator começou a cursar Engenharia e Artes Cênicas ao mesmo tempo.

“Pega Pega” marca a estreia de João nas novelas. Na trama escrita por Claudia Souto, Jefferson trabalha no fictício Carioca Palace. Apesar de ser um cara do bem, o personagem alimenta as diversas fofocas que correm pelo hotel. O ator fez os testes para o papel em outubro, mas só teve a confirmação que estava no elenco no final de dezembro. “Saí dos estúdios feliz com o meu teste e com um sentimento bom de que algo poderia acontecer. Foi um ótimo presente de final de ano”, afirma.

Para se ambientar com a temática da história, João participou, ao lado do elenco, de um “workshop” sobre hotelaria. “Conversei bastante com um mensageiro profissional, tentei sugar o máximo de experiência possível. A cada dia, venho conhecendo mais o Jefferson. Acho que tudo que envolve o processo de construção de um personagem é incrível. Tenho aprendido muito durante esse tempo”, ressalta.

