João Gilberto vive em ‘absoluta penúria financeira’, diz sua filha Bebel

O mundo de João Gilberto está em crise. Aos 86 anos, o homem que colocou o Brasil no mapa apenas com um violão a partir de 1959, com o álbum Chega de Saudade, não deve saber ao certo o que se passa da porta para fora de seu apartamento do Leblon, um universo com o qual ele rompeu há quase dez anos, quando fez sua última aparição pública. Se estiver disposto a ouvir, as notícias não são boas: seus filhos João Marcelo e Bebel Gilberto estão em guerra contra Claudia Faissol, a mãe de sua filha mais nova. Na Justiça, Bebel pediu a interdição do pai para que ele não seja induzido a assinar documentos com força legal sem saber o que está fazendo.

O alvo tem endereço certo, Claudia Faissol. Bebel e João enxergam em Claudia um perigo constante ao lado do pai. Em entrevista ao jornal O Globo, em julho, João disse que a jornalista que se aproximou de seu pai para fazer um documentário e acabou sedimentando um relacionamento estaria se aproveitando “de uma pessoa idosa”, que não teria “total habilidade para compreender contratos complexos”. Ele a acusou de estar envolvida em uma transação paralela à que vendeu obras de João ao Banco Opportunity. Em 2013, o banco comprou 60% dos direitos sobre os quatro primeiros discos do cantor, considerados alguns dos mais importantes da música brasileira. João acusou Claudia de receber por fora algo entre 5% e 10% do valor. “Ela é uma criminosa e continua a roubar do meu pai”, disse João Marcelo. “Se as finanças do meu pai não estivessem um circo, ele estaria cheio de dinheiro”.

João Gilberto vive em “absoluta penúria financeira”, corre risco de despejo e apresenta quadro de confusão mental já há alguns anos, segundo sua filha Bebel Gilberto, que conseguiu na Justiça sua interdição e se tornou sua curadora. Declarado incapaz, ele não poderá assinar contratos nem movimentar sua conta bancária, por exemplo.