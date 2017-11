Ivete fala sobre gravidez de gêmeos no ‘Encontro’

A cantora Ivete Sangalo, que está grávida de gêmeas, comentou sobre sua experiência nesta segunda gestação. Ela esteve no “Encontro” com Fátima Bernardes na manhã desta quarta-feira e suas expressões faciais foram novamente alvo de memes no Twitter.

Assim que se sentou junto aos demais convidados, Ivete contou sobre a diferença entre a gravidez de gêmeos e de um filho. “São experiências que não se comparam, por conta dos efeitos hormonais”, considerou a cantora.

Foto: Isabella Pinheiro/TV Globo

A expectativa em torno dos sexos dos bebês também conta na diferença de sensações entre esta gestação e a primeira. “Eu sou uma mulher-menininho, vivo num universo masculino, adoro esse vozão (sic) e essa chegada, mas (grávida de duas meninas) estou começando a derreter”.