Ísis Valverde, com jeito diferente

Ísis estreou na Globo como a misteriosa Ana do Véu do “remake” de “Sinhá Moça”, de 2006. Em pouco tempo, foi escalada para papéis de destaque em produções como “Caminho das Índias” e “Avenida Brasil”, além de protagonizar microsséries como “O Canto da Sereia” e “Amores Roubados”.

O jeito leve e o rosto de menina continuam intactos em Ísis Valverde. É o discurso mais livre e evoluído que faz com que a atriz evidencie a maturidade de seus 30 anos. “Os últimos dois anos foram essenciais para eu me entender melhor e avaliar os rumos que queria para minha carreira. Eu tinha receio de falar sobre as coisas, hoje estou mais corajosa e certa do que quero defender”, destaca ela.

A primeira coisa que Isis Valverde ficou sabendo sobre “A Força do Querer” é que sua personagem, Ritinha, acreditaria ser uma sereia. A atriz correu atrás de referências e pessoas ligadas ao sereísmo, estilo de vida que vem juntando cada vez mais adeptos.

Muito antes de qualquer preocupação com o estofo emocional da personagem, Isis foi para uma piscina aprender a controlar a respiração e a nadar com leveza e beleza, tudo sob a orientação da também atriz e sereia profissional Mirella Ferraz. “Foram três meses de preparação. Cheguei totalmente crua e aguentando ficar submersa por apenas 12 segundos. Por fim, depois de muitos exercícios, hoje consigo ficar embaixo d’água por 2 minutos nadando e 4 minutos parada”, detalha.

“A Força do Querer” é trabalho que marca sua volta à tevê depois de um período de dois anos. O que a motivou a pedir esse “tempo” à Globo?

Ísis Valverde Com alguns pequenos intervalos, me dediquei à emissora desde que passei nos testes para viver a Ana do Véu de “Sinhá Moça”.Cheguei na televisão muito ingênua, muito bobinha. Tive a sorte, e também a determinação, não apenas de aceitar convites interessantes, mas de buscar personagens que me tirassem do óbvio. Só que, para fazer algo que eu realmente queria, tive de viver outras personagens para fazer valer meu contrato. Sempre entendi que início de carreira era assim mesmo. Quando terminei “Boogie Oogie” (2015), já estava há quase uma década no ar e muito cansada. Pedi um tempo e a Globo entendeu.

E qual foi o saldo desse tempo distante do vídeo?

Isis Volto muito mais segura de mim e do que quero para minha carreira. Estudei bastante, descansei, viajei e também me envolvi com alguns projetos de cinema, que eu não conseguia fazer por conta dos compromissos com a tevê. O chamado da Gloria (Perez) chegou em um momento muito oportuno.

Por quê?

Ísis Já estava com saudade do trabalho e planejando voltar. Mas queria que esse retorno fosse especial, tivesse a ver com os meus anseios artísticos do momento. A Ritinha é uma personagem mágica que vai tendo de se adaptar às realidades da vida. Quando li a sinopse, pensei: “quero muito contar essa história”.

Você já sofreu muito com o machismo no trabalho?

Ísis Não apenas no trabalho, mas na vida como um todo. A sociedade é machista e muitos homens e mulheres agem dessa forma por condicionamento. Se os homens soubessem o quanto o feminismo também é benéfico para eles, muitos deixariam de pensar e falar as besteiras que divulgam por aí.

Como assim?

Ísis Muita gente acha que a luta feminista é sobre a mulher se tornar superior ao homem. Quando, na verdade, é a busca pela igualdade de forças e oportunidades. Os homens também lucram com o feminismo ao terem a chance de se mostrarem mais sensíveis. Conheço muitos que não choram em público apenas por uma convenção social e isso é triste. Ainda criança, tive a primeira noção da importância do feminismo quando eu via que os meninos da família tinham muito mais liberdade que eu. Nunca vou esquecer da minha mãe olhando para mim e falando: “que pena que nasceu mulher”.

A “Força do Querer” termina em outubro. Você já tem noção de seus próximos passos na tevê?

Ísis Não quero ficar mais tanto tempo distante, mas também preciso de férias. A Ritinha exigiu bastante de mim. Muito antes de começar a gravar, já estava treinando a respiração e o nado com a cauda dentro de uma piscina. Claro que, se aparecer uma personagem irresistível, abro uma exceção. Mas precisa ser um trabalho realmente instigante.