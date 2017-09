‘Humoristinhas’, disputa engraçada entre crianças

Apesar da estrear na tevê no humor adulto, com a trupe de Emílio Zurita no “Pânico”, Sterblitch tem uma extensa carreira à frente de teatro infantil. E, a ideia de fazer algo para crianças, foi em parte dele. “Tinha vários projetos guardados e um deles era para essa faixa etária. O Multishow entrou com novos conceitos e a ideia foi melhorando”, explica.

Atento às tendências, “braço” da Globosat criou o “Humoristinhas”, que estreia no próximo dia 25. Apresentado por Eduardo Sterblitch, o programa vai revelar novos talentos do humor entre 24 crianças de 7 a 11 anos. “A ideia surgiu do próprio canal, que apresenta o ‘Prêmio Multishow de Humor’ há anos, fazer a busca por talentos infantis foi natural”, argumenta a diretora Lilian Amarante. Foto: divulgação_Multishow

O esquema vai ser parecido com o “Prêmio Multishow de Humor”: ao longo dos episódios, as crianças se apresentam em performances de dança, canto, mágicas, imitações, mímicas, “stand up” etc. “Elas não têm restrição nenhuma: criam mesmo. Desde que entram no palco, estão se divertindo e acho que a brincadeira é exatamente essa”, reflete o apresentador.

Elenco

Para julgá-los, o “Humoristinhas” conta com um elenco fixo – Titi Müller, Fernanda Souza e Gabriel Louchard – e também tem convidados que se revezam ao longo dos programas. Entre eles, nomes como Hélio de La Peña, Ludmilla e Larissa Manoela. “Buscamos pessoas que tenham identificação com o público infantil e familiar”, explica Lilian. Para Fernanda Souza, que começou com a idade dos participantes em “Chiquititas”, avaliar as apresentações é um exercício de comparação com seu passado. “Fiquei surpresa com a maturidade das crianças. Alguns textos eram longos, às vezes com dois personagens. O nível artístico é muito alto”, elogia.

Em coprodução com a Floresta, os 12 episódios foram gravados em duas semanas, em março deste ano. Para a diretora, ter crianças envolvidas, é ter de prestar mais atenção nos cuidados da produção. “O maior desafio é atender as demandas do conteúdo audiovisual respeitando os limites e o tempo dos pequenos”, afirma Lilian. Já para Sterblitch, passado o desconforto do primeiro contato com cada participante, a troca foi genuína e fácil. “Estamos fazendo um programa de pura troca de afeto. Minha função ali é entender aquela criança e estar à disposição dela. E eu me jogo”, diverte-se ele. Anna Bittencourt_TV Press