A televisão pode ser cruel com suas crianças. Passado o sucesso inicial, muitos talentos infantis se perdem pela falta de novas oportunidades. Atores que estrearam precocemente no vídeo e conseguiram se encaixar em novo projetos precisam fazer uma grande transição para se firmar na carreira. Afinal, sempre chega a hora de mostrar que a criança cresceu e é capaz de assumir personagens adultos.

Na teledramaturgia, um dos exemplos mais clássicos é a trajetória de Gloria Pires. Destaque do elenco da atual “O Outro Lado do Paraíso”, ela tinha apenas 5 anos de idade quando apareceu na abertura de “A Pequena Órfã”, novela exibida em 1968 pela extinta TV Excelsior. Ao longo dos anos, acumulou participações menores em novelas e seriados até que, em 1978, foi escalada para viver a mimada Marisa de “Dancin’ Days” e assim entrou para o rol do primeiro time de atores da Globo. Foto: Divulgação / TV Globo

Por esse mesmo caminho, seguiram Isabela Garcia, os irmãos Selton e Danton Mello, Isabelle Drummond, Jonatas Faro, Fernanda Souza e Carolina Oliveira. Atual novela das sete, “Deus Salve o Rei” tem em seu elenco três atrizes que esperaram ansiosamente pela chance de viver tipos mais experientes: Fernanda Nobre, Bruna Marquezine e Marina Ruy Barbosa.

“Fiz 18 anos, mas minhas personagens continuaram a ter os mesmos dilemas juvenis. As pessoas demoraram a entender que eu já era uma mulher. O Aguinaldo (Silva, autor) foi visionário e resolver me ajudar a demonstrar isso”, conta Marina que viveu a sensual Maria Isis em “Império”, de 2014.

No caso de Fernanda Nobre, a espera foi ainda maior. Sucesso ao viver a doce Bibi de “Despedida de Solteiro”, de 1992, a atriz foi ficando mais velha aos olhos do público, mas continuou encarando personagens de tons infantis. Foto: Divulgação / Record

Em 2004, disposta a mudar o curso de sua carreira, assinou com a Record na ânsia por personagens mais instigantes. A transição para papéis mais maduros, entretanto, só aconteceu em “Copa Hotel”, série do GNT exibida em 2013.

“Já tinha 30 anos e muita experiência como atriz, mas nenhum diretor me chamava para viver uma mulher da minha idade. Quando aconteceu, senti como se estivesse recomeçando. Foi ótimo encontrar em uma personagem os dilemas contemporâneos que eu também queria contar”, analisa Nobre.

INFÂNCIA PARA TRÁS

Quanto mais o público lembra do desempenho dos intérpretes quando crianças, mas fica difícil deixar a infância para trás. Carolina Oliveira tinha 11 anos quando foi escolhida pelo diretor Luiz Fernando Carvalho para protagonizar “Hoje é Dia de Maria”, em 2005.

O sucesso da minissérie, que ganhou uma segunda temporada, fez a atriz famosa no país inteiro, mas a deixou muito conectada aos trejeitos da personagem. “Sei que vão me chamar de Maria para sempre. Mas também quero fazer coisas diferentes e espero ter um papel tão marcante quanto minha estreia”, torce Carolina, que fez sua primeira personagem mais adulta na primeira fase de “Apocalipse”, da Record.

SBT, celeiro de talentos infantis

Em 1997, a primeira versão de “Chiquititas”, do SBT, funcionou como celeiro de talentos infantis. Do extenso elenco de crianças, alguns nomes, aos poucos, trocaram de emissora e conseguiram se firmar na atuação. Casos dos irmãos Sthefany e Kayky Brito, Bruno Gagliasso, Jonatas Faro, Carla Diaz e, em especial, Fernanda Souza.

Na tevê desde os oito anos, Fernanda fez diversos trabalhos antes de protagonizar a novelinha. Depois de duas temporadas, ela deixou o SBT em direção à Globo, na qual viveu personagens doces e cheias de humor em novelas como “Alma Gêmea” e “O Profeta”. Foto: Divulgação / TV Globo

O público só pode conferir sua versão mais madura quando, a convite de Miguel Falabella, Fernanda exibiu sua exuberância escondida com a “periguete” Isadora do humorístico “Toma Lá, Dá Cá”. “Levei um susto quando ele me falou sobre a personagem. Era muito distante dos convites que apareciam. Tive de provar para mim mesma que poderia encarar o ‘mulherão’ que era a Isadora. E deu muito certo”, valoriza.

De uma geração anterior, Fernanda Rodrigues não tinha nem três anos de idade e já estava no estúdio trabalhando em videoclipes e publicidade. Ainda criança, ela se destacou no elenco de novelas como “Vamp”, “Deus Nos Acuda” e “A Viagem”.

Após esse período inicial, o rosto de menina – que ostenta até hoje, aos 38 anos –, acabou por reservar Fernanda a muitas mocinhas românticas e jovens incompreendidas, posto que começou por Luiza, protagonista das duas primeiras temporadas de “Malhação”. “O rosto de garota me deu a chance de fazer personagens muito mais novas que eu”, explica.

O primeiro papel mais sério e com dilemas de gente grande da atriz foi apenas em 2008, ao viver a Stela de “Negócio da China”, sua primeira vilã. O prestígio como atriz, entretanto, só chegou três anos depois, com a sofrida Jôse do “remake” de “O Astro”.

“Eu brinco que levei 30 anos para ser reconhecida como atriz dramática, mas me diverti bastante durante o percurso. A carinha me acompanha até hoje, mas sinto que depois da Jôse, as pessoas começaram a me ver de outro jeito”, garante Fernanda.

Paixão pela tevê em dose dupla

A paixão pela tevê atingiu os irmãos Selton e Danton Mello. Três anos mais velho, Selton estreou como ator aos 7 anos de idade em “Dona Santa”, seriado exibido pela Band em 1979. Já a estreia de Danton foi em 1985, aos 11 anos de idade, ele interpretou o peralta Cuca de “A Gata Comeu”, da Globo. Foto: Divulgação

“Nossa casa era um galpão de ensaios. A gente estava trabalhando, mas encarava tudo como uma grande brincadeira. Só que uma hora a gente começou a crescer e as coisas foram ficando mais sérias”, conta Selton. “A gente ia para os estúdios com vontade. Não era forçado pela família”, garante Danton.

Em meados dos anos 1990, Selton fez uma sequência de papéis em tramas como “Tropicaliente” e “A Próxima Vítima” que acabaram o colocando como um dos nomes mais disputados da Globo. Quase no final da década, Danton fez seu primeiro personagem adulto ao viver o mocinho de “Torre de Babel”.

A partir dos anos 2000, Danton focou na televisão e se divide entre novelas, séries e programas como o “Tá no Ar: A TV na TV”. Já Selton, enveredou pelo cinema e já assinou três filmes como diretor.

“Nesse tempo todo estamos sempre observando a carreira um do outro, a gente nunca trabalhou junto. Já passamos dos 40 anos e está na hora de promover esse encontro”, destaca Selton.