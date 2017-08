Henri Castelli posta foto com peixe ameaçado de extinção e recebe multa

“Pra depois ninguém falar que é papo fiado. Taí a prova do dia!!”, dizia a legenda da publicação feita por Castelli, já apagada, que encerrava com a hashtag #vidadepescadornãoéfácil.

Foto: Reprodução - Instagram

A pesca do mero está proibida por portaria do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) desde 2002 por ser uma espécie de reprodução lenta. Como se trata de um animal dócil e de fácil captura, era conhecido por ser bastante visado pelos pescadores que procuravam um peixe com carne farta e que também serve como “troféu”.

Em acordo com a Lei de Crimes Ambientais, foi lavrado auto de infração no Ibama contra o ator no parágrafo 4º do artigo 29, que pune a pesca ou caça de animais considerados em extinção e uma multa de R$ 5 mil foi estipulada. Ele ainda pode ser penalizado com detenção de até um ano e meio caso a Justiça apresente denúncia.

Procurados pela reportagem, os representantes de Henri Castelli anunciaram que o ator deve se pronunciar sobre o caso ainda nesta terça-feira, 15.