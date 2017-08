Graziella Schmitt estreia na Record depois de cinco anos longe da tevê

O canto, também muito presente na cultura hebreia, também teve grande importância na preparação. “O povo hebreu canta para se conectar a Deus, tanto em festas quanto em momentos difíceis. E acabamos levando isso para tudo. Às vezes, o elenco se reúne para cantar e se preparar para a cena. Mas cantar em hebraico não é fácil”, admite. Além disso, Graziella fez uma preparação especial com Roger Gobeth, que dá vida a Absalom, com quem Dana terá um envolvimento.

Natural de Três de Maio, município do Rio Grande do Sul, Graziella estreou na tevê como paquita do “Xuxa Park”, em 1995, com 14 anos. Depois de nove anos ao lado de Xuxa, ela migrou para a teledramaturgia e participou de tramas como “Malhação” e “Pé na Jaca”. Logo depois que atuou em “Amor e Revolução”, do SBT, recebeu um convite para protagonizar uma novela em Portugal. Animada com a oportunidade, se mudou para o País em 2013 para gravar “Belmonte”. Anna Bittencourt_TV Press