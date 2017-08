George Clooney doa U$ 1 milhão para ONG que combate grupos de ódio

Foto: Divulgação

George Clooney e sua esposa vão ajudar instituição que combate grupos de ódio. A decisão foi tomada após grupos de supremacistas brancos realizarem manifestações em cidades dos Estados Unidos.

“Amal e eu queremos adicionar nossa voz e oferecer assistência financeira para a luta por igualdade que está em andamento. Não há dois lados na intolerância e no ódio”, declarou Clooney ao jornal The Guardian.

Através da Clooney Foundation for Justice, instituição criada pelo casal em 2016, eles pretendem cooperar com a Southern Poverty Law Center, organização não governamental que monitora as atividades de grupos de ódios domésticos e de outros extremistas.