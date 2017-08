Gabriela Moreyra valoriza oportunidade

Na história de Paula Richard, Shamiran foi levada para a Babilônia como a reta final de um jogo de poder entre dois reinos. Princesa na Síria, ela foi prometida ao filho do rei Nabucodonosor, interpretado por Heitor Martinez. Prestes a se casar com Evil-Merodaque, de Kayky Brito, é atrapalhada pela inveja da cunhada Nitócris, vivida por Stefhany Brito. “Ela não quer estar no palácio e deixa isso bem claro”, salienta. Por isso, é determinada em dar um filho ao futuro rei, já que tem certeza de que apenas isso deixará seu caminho mais seguro e menos incerto. “Ela é bastante pragmática e sabe como se dar bem”, afirma.

Agora, em “O Rico e Lázaro” – sua oitava empreitada na casa -, interpreta a princesa síria Shamiran. “A Record me deu todas as oportunidades e agora a chance de fazer duas personagens consecutivas e totalmente diferentes. A Juliana era uma escrava submissa e a Shamiran é uma princesa cheia de vontades”, define a atriz de 29 anos.

Desde que estreou na tevê, em 2006, Gabriela Moreyra viu sua carreira crescer de forma progressiva. “Cria” da Record, sua primeira novela na emissora foi “Bicho do Mato”, em uma pequena participação. No último ano, chegou ao posto máximo nos folhetins, como a protagonista Juliana de “Escrava Mãe”.

Convite

Pela primeira vez em sua carreira, Gabriela foi convidada a estar em uma novela. Segundo ela, o prestígio veio da boa repercussão de sua protagonista em “Escrava Mãe”. “Acho bacana o reconhecimento, mas o teste faz parte da carreira de ator. Não deixo isso aumentar meu ego”, diz, com os pés no chão. Apesar disso, admite que há cada vez mais pressão no seu trabalho. Para isso, passou por um longo processo de preparação. “Fiz leituras com o Kayky, aula de dança, vi muitas séries e muitos filmes”, revela. Mas, ainda assim, a personagem nunca está pronta. “A gente nunca tem certeza de que chegou lá, que está no ponto certo. A construção é maleável e vai acontecendo ao longo de todo o processo”, jura.

Outros caminhos

Natural do Rio de Janeiro, Gabriela ainda encontra espaço na carreira para ir além da atuação. Ela cuida de um canal no YouTube, o Nega Fullô. Com uma “pegada” de programa de culinária, pretende lançar uma “websérie” onde experimenta receitas. “Sei que já tem muito disso por aí, mas para mim não tem problema. Adoro cozinhar e sempre fiz isso com muito prazer. Acredito que mostrar isso para o público seja uma forma de me aproximar dele”, explica. Anna Bittencourt_TV Press