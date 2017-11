Fox exibe série com legendas de programa erótico

Foto: Divulgação

Na exibição do episódio mais recente da série “Outlander”, o canal Fox Premium acabou exibindo as legendas de “The Girlfriend Experience”, e o resultado foi no mínimo curioso: cenas triviais do século 18 com legendas, pra dizer o mínimo, inadequadas para menores.

O pessoal no Twitter não perdoou e postou imagens logo durante a exibição, na madrugada desta segunda-feira, 13. “Ainda rindo das legendas pornôs sincronizadas erroneamente em Outlander”, escreveu um usuário.

Em nota, a Fox lamentou o ocorrido. “A Fox pede desculpas a todos os fãs de Outlander por exibir legendas da série The Girlfriend Experience durante a transmissão do 9º episódio da 3ª temporada de Outlander, ontem, no canal FOX Premium 1. Lembramos que o 9º episódio, The Doldrums, será transmitido corretamente hoje (ontem) às 20h30 e amanhã (terça-feira, 14) às 23h55 no canal Fox Premium 1, além de nova reprise no dia 17 de novembro às 23h55 no mesmo canal e em breve nosso aplicativo”.