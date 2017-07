Fernanda Lima revela que fim de ‘Amor & Sexo’ sempre foi um ‘truque’

Foto: Globo - Ramón Vasconcelos

Fernanda Lima foi a convidada do Conversa com Bial da última quinta-feira, 7, e relevou um ‘truque’ que faz com os fãs de Amor & Sexo. “A gente tem esse truque, a gente sempre fala que é a última pras pessoas falarem ‘ah, não'”, revelou a apresentadora.

Bial a questionou se, em algum momento, Fernanda sentiu vontade de parar de fazer o programa. A apresentadora reforçou: “sempre foi um truque”. O programa existe desde 2009 e já teve dez temporadas. Várias vezes foi noticiado de que Amor & Sexo estaria na sua última temporada, no entanto, sempre havia uma nova.

“Vai ter outra?”, perguntou Bial. Fernanda ensaiou um ‘vai’, mas acabou deixando a resposta no ar. “Não sei”, disse.