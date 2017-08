Fernanda Lima celebra carreira de apresentadora

Foto: Jorge_Carta Z Notícias

A aprendizagem, segundo algumas linhas da Psicologia, é feita através de um processo de sucessivas investidas. Para alcançar um novo comportamento – ou status -, um método é testado e, se der errado, uma nova aposta é feita. A carreira de Fernanda Lima é um exemplo disso.

Após anos atuando no mundo da moda, ela chegou à tevê em 1999, na extinta MTV. De lá para cá, se lançou em alguns sucessos e fracassos – exemplos das novelas “Bang Bang” e “Pé na Jaca” e do “Amor & Sexo” – até chegar no atual “PopStar”. Às vésperas de completar 40 anos, apresentando a competição musical que envolve famosos e prestes a começar a gravar a nova temporada de “Amor & Sexo”, Fernanda garante que não esperava ocupar um lugar tão expressivo na tevê. “Estou muito satisfeita porque nunca imaginei ir tão longe assim. Na verdade, imaginava muito menos”, diz, com segurança.

À frente do “PopStar” – um formato desenvolvido pela Globo -, Fernanda está em um lugar conhecido. Apresentar três temporadas do “SuperStar” deu a ela a segurança que precisava. “O estúdio já me traz boas lembranças porque é o mesmo. Já tenho também intimidade com o assunto, com a música, a competição e o ao vivo”, jura. Assim como no programa que tirava bandas do anonimato, ela é a responsável por comandar uma disputa. Desta vez, são famosos que sobem ao palco para cantar e concorrer ao prêmio de R$ 250 mil. “A diferença é que já conhecemos essas pessoas, o público já tem empatia por elas. Elas vêm para dar cara a tapa. Já são consagradas em uma profissão e topam se arriscar em outra”, explica.