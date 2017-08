Felipe Camargo é entusiasta da independência

Com passagens pela Band e Manchete, foi na Globo que ele desenvolveu sua relação com a tevê. Depois de papéis de destaque em novelas como “Mandala” e “Despedida de Solteiro”, o ator acabou levando os problemas de sua relação com a também atriz –, e sua mulher à época – Vera Fischer para os bastidores de “Pátria Minha”, de 1994. Ele só retornaria à Globo em 1998 ao viver um pequeno papel em “Corpo Dourado”.

Felipe Camargo encara cada dia de gravação de “Novo Mundo” como uma viagem no tempo. O passeio começa a partir do suntuoso figurino de seu personagem, José Bonifácio, e fica ainda mais intenso ao chegar na cidade cenográfica da trama. No ar como um dos maiores entusiastas da independência do Brasil, Felipe prefere focar nas ambiguidades humanas da biografia de Bonifácio do que na faceta herói que os professores ensinam na escola.

A “virada” de Felipe ocorreu em 2009, ao protagonizar a série “Som & Fúria”, de Fernando Meirelles. A partir daí, se reconectou com os estúdios e vem acumulando personagens importantes em tramas como “Sangue Bom” e “Além do Tempo”. Foto: Isabel Almeida_CZN

Você tem participado de muitas produções de época, como “Cordel Encantado”, “Além do Tempo” e agora em “Novo Mundo”. O que o aproxima deste tipo de projeto?

Felipe Camargo São trabalhos que me permitem sair um pouco do naturalismo. Mesmo que as tramas necessitem de realidade, estejam abordando algum contexto histórico, é possível “viajar” só de entrar nos cenários e experimentar o figurino. O caminho de construção de um personagem de época é muito mais complexo e divertido.

Por quê?

Felipe Personagens de composição já trazem muitas informações de “cara”. Mas se a gente não tiver cuidado, pode ficar algo muito exagerado e fora do tom. Então, é preciso pesquisar e trocar muitas referências com a direção e os autores sobre os limites da atuação. O “mergulho” precisa ser mais intenso e bem calculado

Qual foi sua descoberta mais curiosa sobre o personagem?

Felipe A personalidade bem humorada que equilibrava duas de suas grandes paixões: a ciência e a boemia. Você não vê isso nos tradicionais livros de História. Ao mesmo tempo que era extremamente estudioso e intelectual, também gostava dos prazeres da noite, muito bem quisto pelas mulheres e amigos. Aliás, é esse lado mais notívago que o aproxima de Dom Pedro.

Você ficou um tempo afastado da tevê, mas, desde “Som & Fúria”, de 2009, tem mantido uma frequência de um trabalho televisivo por ano. Como avalia essa reaproximação?

Felipe Deixei que a minha vida pessoal interferisse no meu trabalho por muito tempo. Chega uma hora que você precisa mostrar que muito além do atuar e que pode ser um bom profissional. O trabalho na televisão é extremamente coletivo, por isso o ator deve ser disciplinado, chegar no horário, estudar o texto. O que aconteceu nos últimos anos é que os diretores e autores voltaram a ter confiança no meu trabalho.

Algum personagem o marcou de forma especial?

Felipe É claro que o Dante, de “Som & Fúria”, é muito representativo, pois foi o papel que reergueu em minha carreira. Mas também adoro as duas novelas que fiz sob a direção do Rogério Gomes e com texto da Elizabeth Jhin, “Amor Aterno Amor” e “Além do Tempo”. Foi lindo o reencontro com a Malu Mader sob a direção do Dennis (Carvalho) em “Sangue Bom”. E também gostei muito da possibilidade de me conectar com o público jovem na temporada de 2014 de “Malhação”.