Ex-Chiquititas se reúnem no programa de Fernanda Souza no Multishow

Fernanda Souza reuniu quatro ex-colegas de Chiquititas nesta segunda-feira, 3, no programa Vai Fernandinha, no Multishow, e fez sucesso na web ao conversar com as amigas sobre a novela e contar uns segredos sobre aquela época – Chiquititas foi exibida a partir de 1997 pelo SBT.

Além de Fernanda, Aretha Oliveira (Pata), Francis Helena (Cris), Gisele Frade (Bia) e Renata Del Bianco (Vivi) se emocionaram ao relembrar histórias e locais nos quais a novela foi filmada, em Buenos Aires.

LEIA TAMBÉM: Danielle Winits é criticada por brincadeira sobre agressão

Entre os segredos revelados pelas colegas, houve revelações sobre namoros e sobre os rumos que cada uma tomou na carreira. O Multishow disponibilizou os vídeos no Facebook.