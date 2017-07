Evaristo Costa confirma saída da Globo

Nesta quinta-feira, 27, Evaristo Costa quebrou o silêncio e confirmou sua saída da TV Globo. Em vídeo publicado no Instagram, o jornalista diz que foi uma decisão dele, agradece aos fãs e à família por todo o carinho e conta que hoje será o seu último dia na bancada do Jornal Hoje.

Foi uma decisão muito difícil de ser tomada, mas estou feliz por ter tomado essa decisão, ainda mais feliz por ter feito tudo certinho até aqui. Agradeço aos meus milhões de fãs, seguidores. Esses não vão se ver livres de mim tão cedo. E agradeço à minha família. Em especial à Amalia sua esposa, à Francesca e à Antonella suas filhas, que por tantos dias, Natais, feriados, fins de semana, abriram mão do esposo e do pai pacientemente”, disse ele no vídeo.

“Eu preciso descansar. Preciso descansar o corpo e preciso descansar a mente. São muitos anos fazendo a mesma coisa. Eu espero que vocês entendam e continuem torcendo por mim”, completou. Nos comentários, os fãs agradecem ao jornalista pelo trabalho bem feito durante 13 anos e dizem que vão sentir falta dele na bancado do jornal vespertino.