Estado de saúde de Carrie Fischer continua estável

Foto: Divulgação

A atriz Carrie Fischer, reconhecida por interpretar a Princesa Leia Organa na saga “Star Wars”, assustou os fãs na última sexta-feira, dia 23 de dezembro. Ela sofreu um ataque cardíaco durante um voo, que partiu de Londres, Inglaterra (onde concentra-se as equipes de produção da franquia), com destino a Los Angeles, nos Estados Unidos. O incidente aconteceu minutos antes do pouso da aeronave. A atriz foi socorrida imediatamente e levada para o Centro Médico da UCLA (Universidade da Califórnia em Los Angeles), onde continua hospitalizada.

As condições de saúde da atriz seguem sendo informadas pelos seus familiares. Na sexta-feira, após o incidente, seu irmão Todd Fischer, informou que seu estado era estável. Sua mãe, a também atriz Debbie Reynolds, tem postado informações sobre a filha no Twitter. “Carrie está em condição estável. Se algo mudar, nós vamos informar para todos seus fãs e seus amigos. Agradeço-os por suas orações e pensamentos positivos”, afirmou Debbie em postagem no último domingo, sendo esta sua atualização mais recente até o fechamento desta edição.

Star Wars. Carrie, que além de atriz é escritora e roteirista, consagrou-se no cinema ao interpretar a Princesa Leia na primeira trilogia de “Star Wars”, composta pelos episódios 4, 5 e 6. No ano passado, ela reassumiu o papel no filme “Episódio 7 – O Despertar da Força”, sendo esta sua mais recente aparição nas telas. Ela é filha de Debbie Reynolds e do cantor Eddie Fischer, e nasceu em Beverly Hills, na Califórnia, em 21 de outubro de 1956. Antes de “Star Wars”, ela havia feito somente um filme. No longa-metragem “Shampoo” (1975), ela interpreta Lorna Karpf, sem muito destaque na trama.