Especial em homenagem a Chacrinha

Viver o icônico Chacrinha não é algo novo para Stepan Nercessian. Antes de interpretar o personagem no especial “Chacrinha, O Eterno Guerreiro”, que vai ao ar na quarta-feira (6), na Globo, o ator viveu o papel no espetáculo “Chacrinha, O Musical”, dirigido por Andrucha Waddington.

Apesar de estar diante do mesmo personagem, ele garante que os dois formatos exigem algumas diferenças. “Quando pensei que tudo estava tranquilo, apareceu esse incrível especial em homenagem aos 100 anos do Chacrinha. O desafio foi maior ainda: revivê-lo onde ele sempre viveu: na tevê. O roteiro e a ideia são excelentes e a equipe, muito animada. Todos que fazem o programa são fãs dele e isso importa muito”, explica. Foto: divulgação

A primeira oportunidade para interpretar Chacrinha veio através de uma indicação de Fernanda Montenegro, o que surpreendeu o próprio ator. “Jamais me passou pela cabeça viver tão fantástico personagem. Não me achava parecido, nada. Foi alegria e susto o que o convite do Andrucha Waddington (diretor do musical) me causou. Quando ele me disse que a indicação era da Fernanda Montenegro, pensei: a Fernanda tem razões que a própria razão desconhece. E topei”, vibra. Com direção artística de Rafael Dragaud e direção-geral de Daniela Gleiser, o especial relembra a atmosfera do “Cassino do Chacrinha”, que foi ao ar na Globo entre os anos de 1982 e 1988. Sidney Magal, Fábio Júnior, Ney Matogrosso, Banda Blitz, Luan Santana, Alcione, Ivete Sangalo, Anitta, Marília Mendonça, Luiz Caldas e o “rei” Roberto Carlos se apresentam no programa.