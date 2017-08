Emilio de Mello tem ano de redescobertas

O ator adiou todos os seus planos de peças, filmes e séries em canal fechado para o ano que vem. Tudo para se dedicar ao máximo ao boa praça Henrique. Casado com Elizabeth, de Gloria Pires, o embaixador surge como uma válvula de escape na história repleta de vilania escrita por Carrasco. “Acompanho novelas e posso garantir que a história proposta pelo autor é muito forte. Deve ser por isso que tem tanto vilão. Meu personagem vai na contramão dessa densidade. É um sujeito solar e que busca ajudar as pessoas”, resume.

“Os dois personagens surgiram quase juntos. As novelas das nove são prioridade dentro da emissora e começam a escalar o elenco muito cedo. É um ano de redescobertas. Pois há tempos não fazia humor na tevê, assim como também estava longe das novelas”, ressalta o ator, muito chamado para personagens dramáticos e que não se envolve com produções de longa duração desde “Sete Vidas”, de 2015.

O ano de 2017 já é um dos mais frutíferos na carreira de Emilio de Mello. Pelo menos, na tevê. Comprometido com a preparação e gravações do seriado “A Fórmula” desde fevereiro, o ator se despede do divertido Divino já de olho em seu próximo personagem, o Henrique de “O Outro Lado do Paraíso”, novela que Walcyr Carrasco escreve para a faixa das 21 horas e que tem previsão de estreia para outubro.

No entanto, uma crise no casamento e a aparição de um outro homem na vida de Elizabeth podem fazer o personagem sofrer leves alterações ao longo da exibição. “Estou aberto a tudo o que for proposto. É um personagem muito rico e que pode ir por diversos caminhos. Estou muito confiante e feliz de trabalhar com a Gloria e com o Juca de Oliveira, que vai interpretar o meu pai”, adianta.

Temas

Em sua primeira novela das nove, Emilio se empolga com a liberdade e o tom mais adulto do texto de “O Outro Lado do Paraíso”, que vai abordar histórias de preconceito racial, machismo e assédio sexual. “Sempre fiz novelas das seis. E mesmo nas mais naturalistas, o tom é outro, mais leve. A preparação e a integração com os outros atores do meu núcleo e da novela em geral está sendo muito bacana para eu me ambientar”, conta Emilio, que nunca trabalhou sob o texto de Carrasco e a direção de Mauro Mendonça Filho. “Achei muito legal ser chamado para um personagem relevante mesmo sem ter muita intimidade com o processo de trabalho deles. Henrique é daqueles personagens que encantam qualquer ator”, valoriza.

Paulistano e muito ligado aos palcos, Emilio é conhecido pelas peças alternativas em que atuou ou dirigiu, caso de “In on It”, “Baque” e “Deus da Carnificina”, espetáculos que fizeram sucesso no circuito de cidades como Rio de Janeiro e São Paulo. Por conta dessa paixão pelo teatro, o ator acabou aparecendo de forma bissexta na tevê, onde estreou na clássica “Anos Rebeldes”, de 1992. “Fiz algumas séries e participações em produções como ‘Pátria Minha’ e ‘JK’. Tudo muito pontual”, conta.

Dois projetos, entretanto, mudaram a relação de Emilio com o vídeo. O primeiro foi “Cordel Encantado”, sucesso exibido em 2011, onde deu vida ao General Baldini. “Senti um imenso prazer em fazer essa novela. E foi a partir dela que os diretores começaram a me chamar para mais trabalhos”, confessa.

Em 2014, veio seu principal projeto televisivo, a série “Psi”, da HBO, na qual dá vida ao protagonista Carlo, papel que lhe rendeu uma indicação na categoria Melhor Ator no prêmio Emmy Internacional. “É um personagem especial. A série acabou agora sua terceira temporada, mas tem novos episódios garantidos em 2018. E eu estou dentro do projeto com certeza!”, empolga-se.