Em nova emissora, Eri Johnson fala sobre seu papel em ‘Belaventura’

Natural do Rio de Janeiro, Eri começou sua carreira participando do programa de Carlos Imperial, na extinta Rádio Tupi. Depois de inúmeras figurações e participações, foi descoberto por Chico Anysio. “A ‘Escolinha do Professor Raimundo’ me abriu muitas portas e permitiu que eu conhecesse uma galera que já estava muito habituada ao humor”, relembra.

Quando surgiu a oportunidade de migrar para a Record e integrar o elenco de “Belaventura”, ele não pensou duas vezes. “Não entendo ficar guardando um ator por mais de um ano, pagando salário e sem dar trabalho para ele”, queixa-se. No folhetim de Gustavo Reiz, ele interpreta o bobo da corte Corinto. “É muito desafiador porque ao mesmo tempo que ele é obrigado a fazer graça, ele é triste, deprimido e insatisfeito com os rumos que a vida tomou”, explica.

Apesar de estar sempre em movimento, Eri Johnson admite que estava com saudade dos folhetins. Longe do formato desde que interpretou o descolado Gigante, em “Fina Estampa”, exibida pela Globo em 2011, o ator vinha focando suas atenções para o teatro e para outras produções da emissora, como o “SuperChef Celebridades” e o mal-sucedido “Tomara que Caia”.

Aos 55 anos – 31 deles dedicados ao seu trabalho como humorista na tevê -, ele garante que estabeleceu uma relação saudável com o trabalho. “Estou sempre correndo atrás. Mas entendo que nem sempre depende de mim”, afirma.

Como surgiu o convite para “Belaventura”?

O Gustavo me chamou. Ele disse que quando escreveu sobre o Corinto, pensou que seria muito legal se eu fizesse o papel. Só que na época eu estava contratado pela Globo. E as coisas esfriaram um pouco. Mas meu empresário ficou sabendo e me contou. Eu topei na hora quando vi o personagem, não pensei nem duas vezes. Porque eu gosto muito de fazer novela, mas gosto mais ainda quando o papel é bom.

O que mais chamou sua atenção nesse personagem?

É um personagem muito rico. Ele começa como arauto, que é uma espécie de mensageiro oficial do reino. Mas depois vira bobo da corte. E ele não gosta dessa nova função. É muito desafiador porque ao mesmo tempo que ele é obrigado a fazer graça, ele é triste, deprimido e insatisfeito com os rumos que a vida tomou. Então até quando ele está triste tem uma pitada de humor.

Nos seus trabalhos – tanto na tevê, quanto no teatro -, a comédia sempre dita o tom. Isso já chegou a ser um incômodo?

Estou acostumado com isso, de sempre fazer personagens engraçados. A gente procura sempre fazer tipos diferentes, mas não tem jeito. A gente é procurado para fazer personagens que dão certo. Por exemplo, um galã vai sempre fazer papel de galã. É igual para a gente que faz comédia.

O teatro sempre teve um papel importante na sua carreira. Como é a sua relação com os palcos?

Apesar de amar a tevê, sempre dei mais atenção para o teatro. Meu foco sempre foi para isso. Até porque aprendi que temos duas carreiras: o teatro depende de você, a tevê, não. Então decidi ir atrás do que depende de mim. Tenho uma carreira bacana na tevê, acho que nunca fiquei muito tempo sem fazer televisão.

Agora em uma nova emissora, além da novela, você tem outros planos?

Com certeza! Desde que cheguei aqui, senti que era para ficar. Tenho um projeto de um programa de humor, nos moldes do “Sai de Baixo”, que era uma peça de teatro por semana, com plateia, mas sempre com os mesmos personagens. Não sei quando, mas vai acontecer!