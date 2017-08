Dony de Nuccio agrega conteúdo ao Jornal Hoje

Enquanto os homens têm mais destaque e visível liderança no “Bom Dia Brasil”, “Jornal Nacional” e “Jornal da Globo”, no “Jornal Hoje” quem comanda a ação é Sandra. Sem egolatria, a dupla sempre se mostrou em sintonia com as notícias e a dinâmica jornalística, que privilegia um esquema mais leve e comportamental da informação. A entrada de Dony de Nuccio mostra que a Globo quer manter o mesmo clima de cordialidade e liderança feminina.

Foi com surpresa que o público e a imprensa receberam a notícia de que Evaristo Costa não iria renovar seu contrato com a Globo. À frente do “Jornal Hoje” há quase 14 anos, o jornalista nunca deu sinais de insatisfação com o posto de âncora ou demonstrou o desejo de ir para outra produção.

Foto: divulgação

No ar há 46 anos, o “Jornal Hoje” já passou por diversas reformulações ao longo de sua história. Inicialmente ancorado por Léo Batista e Luís Jatobá, aos poucos, a produção foi se tornando cada vez mais feminina. Com exceção dos dois anos em que Carlos Nascimento esteve à frente do telejornal – na virada dos anos 2000 –, a bancada recebeu mulheres importantes do jornalismo brasileiro, como Leda Nagle, Mônica Waldvogel, Renata Vasconcellos e Fátima Bernardes.

Por fim, desde 2004, Sandra se fixou como titular da produção ao lado de Evaristo. Juntos, os dois construíram o formato que fez o telejornal ganhar o devido destaque e a audiência regular acima de dois dígitos. Uma mudança neste esquema seria em vão. Afinal, o vespertino foi pioneiro na tentativa que a emissora fez de aproximar seus telejornais do público e da informalidade.

Tão surpreendente quanto a saída de Evaristo foi a promoção de Dony, importado da GloboNews. De “cara”, Dony deixou para trás o tom sisudo da tevê a cabo, fez piadas, beijou a mão de Sandra e mostrou que está em dia com o dentista. Por não se envolver muito no conteúdo e nas reportagens especiais do “Jornal Hoje” ao longo dos anos em que foi âncora, Evaristo Costa sempre foi mais ligado à sua imagem que ao seu faro jornalístico. E é aí que Dony pode fazer a diferença.

A carreira de Dony, natural do interior paulista e sete anos mais novo que Evaristo, se difere da do seu antecessor por conta da personalidade curiosa e da veia jornalística sempre em movimento. Nos cinco anos que passou na GloboNews, por exemplo, ficou à frente do formal “Conta Corrente”, liderou longas transmissões ao vivo, como as recentes eleições americanas e francesas, e sempre fez questão de se manter fazendo matérias nas ruas.

Mais dinâmico que Evaristo, Dony tem a leveza e o carisma necessário para a bancada, mas também demonstra talento e vontade para valorizar o conteúdo do “Jornal Hoje”. GERALDO BESSA_TV PRESS