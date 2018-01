‘Deus Salve O Rei’ traz ar medieval com toque de modernidade

Quando se trata de novela, o humor escrachado quase sempre encontrou espaço no horário das sete da Globo. Mas já faz algum tempo que a faixa assumiu um caráter experimental. Tanto que algumas tramas deixaram de ter a comédia como norte e passaram a explorar outros gêneros, como o mistério em “Além do Horizonte”, de 2014, e o policial em “Pega Pega”.

Agora, a Globo leva de volta ao horário uma história de época com a estreia de “Deus Salve O Rei”, na terça. Mas, diferentemente de “Que Rei Sou Eu?”, grande sucesso das 19 horas, exibido em 1989, a novela de Daniel Adjafre não se sustenta na comédia rasgada e nem na crítica à sociedade, como fazia a trama de Cassiano Gabus Mendes. “A comédia surge de uma forma mais integrada ao drama, sem que tenhamos um ‘rompimento’ muito forte na transição de um gênero para outro. E o que se destaca é o humor de situação”, explica o autor. Foto: Cesar Alves / Rede Globo

A história gira em torno de dois príncipes que não querem o trono, mas por motivos diferentes. O primogênito e herdeiro do reino de Montemor, Afonso, interpretado por Romulo Estrela, se apaixona pela plebeia Amália, papel de Marina Ruy Barbosa, e prefere abdicar da coroa para viver esse grande amor. Consequentemente, seu irmão caçula, o irresponsável Rodolfo, de Johnny Massaro, passa a ser o primeiro na linha sucessória no poder. Mas tudo o que ele quer é aproveitar as mordomias da vida de príncipe.