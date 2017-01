Demi Lovato passa virada de ano com lutador de MMA brasileiro

Mal começou o ano e já há indícios de um novo casal. Na noite da última segunda-feira (2), Demi Lovato foi fotografada saindo abraçadinha de um cinema em Los Angeles com o lutador brasileiro de MMA, Guilherme Bomba.

Os dois também passaram a virada de ano juntos, conforme diversas fotos postadas no Snapchat da cantora e no Instagram do lutador. Essa não é a primeira vez que surgiram rumores de que os dois estariam juntos. Em julho de 2016, a revista US Weekly publicou que eles estavam num relacionamento.

Nas redes sociais, os fãs da cantora ficaram muito animados com o possível romance, muito porque Guilherme é brasileiro – o que aumenta as chances de Demi vir para o País.