Dado Dolabella culpa consumo de carne por passado violento

O ator Dado Dolabella, que chamou atenção na última semana ao ser preso pelo não pagamento de pensão alimentícia de seu filho, e liberado em seguida, atribuiu parte de seus erros e atitudes violentas ao consumo de carne animal.

“A corrupção e a violência começam na alimentação. Fico pensando, quantas coisas não seriam diferentes se eu fosse vegano antes? Assumo toda e qualquer culpa por todos meus atos impulsivos e reativos no passado. Vou viver o resto da vida limpo de crueldade nas minhas veias”, escreveu em seu Facebook.

Dado, que também já foi acusado de ter agredido sua ex-namorada, Luana Piovani, complementou: “Hoje, tô colhendo os frutos de um passado recheado de violência que começa no prato de comida. 90% do que comia vinha de proteína animal. E não me venha dizer que não existe relação!”