Criador do mangá ‘Samurai X’ é acusado de posse de pornografia infantil

Foto: Reprodução

Nobuhiro Watsuki, criador do mangá Rorouni Kenshin (conhecido no Brasil como Samurai X), foi acusado por posse de pornografia infantil no Japão.

De acordo com o site Yomiuri Shimbun, a polícia descobriu vários DVDs que mostravam imagens de meninas de menos de 15 anos nuas, no escritório de Watsuki em Tóquio. Conteúdo parecido também foi encontrado na sua casa.

LEIA TAMBÉM: Kim Kardashian recebe pedido de desculpas de assaltante

O jornal acrescenta que durante outro caso de pornografia infantil suspeitas de que o artista tinha comprado material ilegal já tinham aparecido.