Confira o resumo semanal de ‘Tempo de Amar’

Quarta-feira (15/11) No Rio, Irmã Assunção revela a Maria Vitória que José Augusto resgatou Mariana. Odete sofre e Conselheiro a conforta. Inácio comenta com Lucinda seu desconforto com Gregório. Irmã Assunção promete a Maria Vitória que entregará a carta dela a José Augusto. Helena pensa em trabalhar no empório de Geraldo. Otávio corteja Natália e Tomaso se incomoda. Balbina cobra de Bernardo que assuma Pepito como filho. Celina e Artur se beijam. Em Morros Verdes, Delfina é dura com Tereza. No Rio, Lucerne orienta Pé de Cabra a seguir Felícia. Reinaldo questiona Inácio sobre seus sentimentos por Lucinda. Em Portugal, Padre Lúcio conta a Henriqueta que Inácio se casará no Brasil e lhe passa o endereço do rapaz. Henriqueta expulsa Fernão da Quinta. No Rio, Olímpia é hostil com Edgar. Reinaldo passeia com Eunice e Bernardo os observa. Em Portugal, o convento de Irmã Imaculada é fechado pela Guarda e Delfina comemora.

Segunda-feira (13/11) Em Portugal, Delfina confirma sua denúncia anônima contra o convento de Irmã Imaculada. José Augusto sonda Angélica sobre Tereza. Fernão seduz Tereza, mas Firmino resgata a moça. Fernão provoca Guiomar e Moniz. Tereza confessa a José Augusto que gostaria de se casar com Fernão. Em São Vital, Vicente e Maria Vitória falam com Padre Orlando sobre Inácio. No Rio, Celeste Hermínia volta para casa. Pepito trata do pagamento de Alzira com François, e Balbina se preocupa. Lucinda exige que seu casamento com Inácio seja discreto. Celina se aproxima dos ideais políticos de Otávio e Artur. Edgar lamenta com Nicota sobre seu afastamento de Olímpia. Teodoro cobra de Lucerne o paradeiro de Maria Vitória. Vicente diz a Maria Vitória que acredita que Inácio está vivo. Olímpia retorna ao Rio de Janeiro. Irmã Assunção encontra Maria Vitória.

Quinta-feira (16/11)

Irmã Imaculada e as outras freiras são banidas de Portugal. José Augusto percebe o olhar rancoroso de Irmã Imaculada para Delfina e desconfia. No Rio, Geraldo contrata Helena para trabalhar no empório. Lucinda escolhe seu vestido de casamento no ateliê de Paula. Em Portugal, José Augusto descobre que Maria Vitória vendeu seu medalhão para viajar ao Brasil e deduz que a filha embarcou usando outro nome. Maria Vitória pede que Vicente a leve novamente para São Vital. Lucinda conta a Inácio que guarda uma caixa com as cinzas mortuárias de Dalva. Celeste contraria as recomendações de Reinaldo e ensaia para seu recital. José Augusto decide resgatar Maria Vitória no Brasil. No Rio, Lucerne visita o asilo que apoia. Olímpia confessa a Celina que sente falta de Edgar. Felícia percebe que está sendo seguida e despista Pé de Cabra. Maria Vitória cai na armadilha de Gregório e Lucinda e conclui que Inácio morreu no incêndio do paiol em São Vital. Lucinda entrega as supostas cinzas mortuárias de Inácio a Maria Vitória.

Sexta-feira (17/11)

No Rio, Maria Vitória se desespera com a notícia de Lucinda e Vicente apoia a moça. Pé de Cabra é despistado por Felícia. Felícia visita Helena e Natália e diz que gosta de viver no cabaré. Vicente comenta com Geraldo que investigará a suposta morte de Inácio. Emília desconfia quando Vicente procura Lucinda. Lucinda incentiva Vicente a assumir seu amor por Maria Vitória. Em Morros Verdes, Guiomar passa mal e se surpreende com a preocupação de Fernão. José Augusto questiona Delfina sobre a autoria da denúncia ao convento. No Rio, Celeste garante a Artur que fará seu recital. Alzira lamenta ter de vender seus vestidos e Balbina sugere que Pepito a ajude. Bernardo comenta com Teodoro sobre o romance de Reinaldo e Eunice, e o deputado decide usar o fato contra o médico. Conselheiro presenteia Celeste com uma joia. Inácio confronta Gregório sobre a caixa com as cinzas de Dalva. Em Morros Verdes, Delfina pede que José Augusto a leve para o Brasil.

Sábado (18/11)

Em Morros Verdes, José Augusto recusa o pedido de Delfina e afirma que, em sua ausência, a governanta tomará as decisões sobre a Quinta. Moniz insiste para Fernão desistir de Tereza. Fernão confronta Macário. No Rio, Inácio convence Lucinda a acompanhá-lo ao recital de Celeste. Teodoro usa o chargista Criptus para prejudicar Reinaldo. Lucinda inventa uma desculpa para Inácio sobre a caixa com as cinzas de Dalva. Incentivado por Nicota, Edgar marca um encontro com Olímpia. Bernardo lamenta por Alzira ter de vender seus vestidos. Alzira e Bernardo zombam dos ideais políticos de Celina. Pepito é enérgico com François e Bernardo aprova. Maria Vitória decide voltar para Portugal. Em Morros Verdes, Angélica e Henriqueta escrevem uma carta a Inácio. Fernão pede que Angélica entregue um bilhete para Tereza. No Rio, Edgar abre uma correspondência de Matias para Olímpia e os dois discutem. Eunice é agredida e Celeste se revolta. Vicente declara que irá a Portugal com Maria Vitória.