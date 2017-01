Confira o resumo semanal de ‘Sol Nascente’

Segunda (23/01)

Carolina aconselha Mario a se casar logo com Alice, e o rapaz desconfia do comportamento da ex-namorada. Alice finaliza a relação com os investidores e comemora a retomada da Arraial Pescados para sua família. Tanaka e Mocinha namoram e estão mais próximos.

Terça (24/01)

Cesar se prepara para viajar. Geppina desconfia das insinuações de Loretta sobre as crianças abandonadas na maternidade em que trabalhava. Mario e Cesar se enfrentam. Mario diz para Cesar que sabe que ele mandou matá-lo na Bahia. Milena estranha a reação de Ralf ao falar sobre sua sobrinha Giuliana. Mocinha confronta Sinhá.

Quarta (25/01)

Sinhá jura acabar com Alice para atingir Tanaka, e Mocinha se assusta com a irmã. Por ordem de Cesar, João Amaro registra o momento em que seus capangas sabotam a exportação da Arraial Pescados para incriminar Alice. Akira anuncia a preparação de sua união com Hirô. Felipe desconfia da situação da Arraial Pescados. Vittorio e Lenita encontram Laís. Chica, Mario e Alice amparam Júlia, que sofre com o desaparecimento de Wagner. João Amaro entrega as falsas provas contra Alice para Louzada e Argemiro. Alice e Mario marcam a data de seu casamento.

Quinta (26/01)

Louzada orienta que Argemiro tente localizar Wagner. Mocinha conduz as obras na nova casa de Sinhá e exige que o porão seja trancado. Tanaka confessa a Mieko que está apaixonado por Mocinha. Vittorio conforta Lenita por sua decepção ao não conseguir informações sobre Juliana com Laís. Mario incentiva a investigação de Damasceno sobre Cesar. Ana e Sirlene estranham quando Carolina comenta sobre o pai de Lucas. Geppina afirma a Vittorio que Loretta pode ter informações sobre a filha de Lenita. Vittorio tenta convencer Peppino a estudar para o vestibular. Felipe explica para Mario como funciona o processo ilegal de lavagem de dinheiro. Lenita pede que Geppina não fale sobre seu segredo com Loretta. Cesar chega a Londres e arma contra Alice.

Sexta (27/01)

Sinhá e João Amaro comemoram a atuação de Cesar contra Alice. Tanaka visita Mocinha. Ralf comenta com Vittorio que teme que Lenita se descontrole por causa de sua filha. Luzia e Neide chegam a Arraial do Sol Nascente para abençoar o casamento de Chica e Quirino. Flavinha revela a Lenita que foi adotada. Damasceno descobre que o ex-chefe de Cesar foi enganado pelo vilão. Felipe questiona Sócrates sobre a suposta empresa investidora da Arraial Pescados. Luzia e Chica falam sobre suas visões com Alice. Louzada interpela Alice e afirma que a Arraial Pescados está sob investigação da Polícia Federal.

Sábado (28/01)

A Polícia Federal vasculha os documentos contábeis da Arraial Pescados, e Mario alerta Tanaka. Felipe questiona Sirlene sobre Cesar. Vanda encontra a carta de amor escrita por Nuno e se emociona. Alice se desespera com as falsas pistas plantadas por João Amaro. Mario afirma a Patrick que tem certeza de que Cesar armou para Alice. Felipe fala sobre sua desconfiança com Cesar para Patrick. Gaetano insinua a Tanaka que Sinhá e Mocinha podem estar envolvidas nas falcatruas de Cesar. Alice exige que Cesar volte para o Brasil. Durante seu casamento, Chica tem uma visão e garante a Alice que foi Cesar o autor da explosão das traineiras.