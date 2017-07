Confira o resumo semanal de ‘Pega Pega’

Segunda-feira (03/07)

Cíntia ajuda Luíza a se vestir como arrumadeira para ninguém reconhecê-la no hotel. Elza e Prazeres tentam entrar na casa de Evandro, mas Mônica disfarça e dispensa as tias de Júlio. Dom propõe aos sócios da empresa que Eric avalie a possibilidade de lucro do Carioca Palace reformado, antes de decidirem pela venda do imóvel, como deseja Sabine. Eric deixa claro a Antônia que não quer colocar Luíza em risco na operação policial para deter Cássio. Antônia concorda que Eric participe da operação disfarçado. Douglas diz a Pedrinho que algum funcionário pode ter roubado o hotel. Bebeth empresta um sapato de Eric para Nelito. Siqueira avisa à imprensa que a perícia comprovou que Eric não cometeu o roubo do Carioca Palace. Pedrinho acusa Athaíde de ter roubado o dinheiro da venda do hotel.

Terça-feira (04/07)

Athaíde garante a Pedrinho que não o perdoará por duvidar de sua amizade. Lígia afirma que Athaíde não pode saber que fez as pazes com Pedrinho. Domênico tranquiliza Eric, dizendo que Cassio não fará nada contra Luiza. Cassio é preso e Eric é baleado. Júlio revela a Agnaldo que está apaixonado por Antônia. Siqueira repreende Antônia e Domênico. Lígia descobre que Sabine tem um relacionamento com Adriano. Evandro não deixa Mônica participar da festa de aniversário de Júlio. O médico anuncia a Bebeth que Eric está fora de perigo. Nelito estranha a ausência de Maria Pia no hospital. Evandro teme quando Nelito conta que Antônia é policial. Maria Pia entra no quarto de Eric no hospital e acusa Luíza de ser a responsável pelo estado do empresário.

Quarta-feira (05/07)

Bebeth expulsa Maria Pia do quarto de Eric. Maria Pia conta a Pedrinho que Luíza está com Eric. Antônia não gosta da forma como Júlio trata Cíntia. Antônia confirma para Pedrinho que Luíza participou de uma operação policial. Cíntia beija Júlio. Malagueta alerta Júlio para o perigo de seu envolvimento com Antônia. Douglas comunica aos funcionários que eles desempenharão tarefas novas e Malagueta não gosta. Sabine avisa que Dom substituirá Eric enquanto ele estiver no hospital. Maria Pia diz a Sabine que quer trabalhar para ela e ajudá-la a fechar o hotel. Júlio manda flores para Antônia e a convida para jantar.