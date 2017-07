Confira o resumo semanal de ‘Os Dias Eram Assim’

Segunda-feira (03/07)

Gustavo é levado pelos agentes e Alice implora que o marido o ajude. Renato se irrita com a detenção do irmão. Vitor pede para o delegado ensiná-lo a atirar. Vera repreende Renato por defender Alice na frente de Rimena. Rudá fala de Monique para Maria. Alice discute com Vitor e pede a arma de Arnaldo. Todos aprovam o nome sugerido por Maria para a loja de Toni. Monique observa de longe o ex-marido com a nova namorada. Amaral manda Serginho pintar o muro de sua casa. Vitor ameaça Alice com a arma. Renato confessa a Rimena que a traiu e ela pede a ajuda de Gustavo. Caíque percebe Nanda adoentada e se preocupa. Vitor afirma a Alice que não lhe concederá a separação. Vera repreende Renato por pensar em se divorciar. Gustavo cuida de Rimena.

Terça-feira (04/07)

Alice conta para Nanda sobre a conversa com Vitor e se preocupa com o estado da irmã. Gustavo tenta convencer Renato a se manter afastado de Alice. Vera decide procurar Alice. Caíque afirma a Esperança que Monique não irá mais voltar. Alice exige que Vitor mantenha Lucas longe de sua arma. Vera fala para Renato que esteve com Alice. Toni e Maria estranham o jeito misterioso de Rudá. Alice pede que Renato se afaste dela. Serginho avisa a Amaral que voltará a morar com ele e Eunice. Natália decide falar com France. Cátia fica cismada com Rimena e reclama com Gustavo. Rudá se encontra com Monique. Alice pensa em Renato. Vitor guarda sua arma na empresa. Nanda aconselha Alice a procurar um advogado. Rimena decide tentar reconstruir seu casamento. Renato e Alice pensam um no outro.

Quinta-feira (06/07)

Cátia convida Gustavo para ir a Brasília com ela. Valentim comenta que Rimena avisou que ele pode ganhar um irmão e Renato se alarma. Alice decide ir à praia com os filhos. Gustavo se preocupa com seus sentimentos por Rimena. Rudá leva Esperança para ver Monique. Ernesto se muda para um prédio em frente à livraria de Vera. Cora pede para Amaral aconselhar Vitor. Esperança se emociona com Monique. Natália revela a France que foi uma perseguida política. Vitor humilha Amaral. Lucas e Valentim brincam juntos na praia. Alice e Rimena se enfrentam. Cora se encontra com o rapaz que conheceu na boate. Gustavo pensa em Rimena durante sua viagem. Rimena tenta se aproximar de Renato, que lembra de Alice. Vitor vai atrás de Alice no ateliê. Gustavo e Cátia são impedidos de entrar em Brasília.