Confira o resumo semanal de ‘O Rico e Lázaro’

Segunda-feira (03/07)

Asher se recusa a matar o rei. O príncipe Aksumai lhe presenteia com uma adaga. Yasha pede para falar a sós com Edissa. Samira fica tensa diante da presença de Rabe-Sáris. Ilana pede para ficar a s[os com Ebede-Meleque. Zadoque estranha a presença do rapaz em sua casa. Talita questiona Samira sobre os encontros com Fassur. Daniel recebe a visita de Ezequiel. Matias se irrita com a presença de Ebede em sua casa. Eles discutem e o eunuco o agride. Joana tenta acalmar Ebede. Ravina pede para falar com Matias. Nabucodonosor comemora a melhora de Daniel. O rei fica ainda mais feliz ao saber que a estátua de Marduk ficou pronta. Neusta vê Yasha conversando com Edissa. Rabe-Sáris recebe o carinho de Zelfa. Joana apoia Ebede. Lior tenta convencer Asher a desistir da vingança. Nabucodonosor pede para Lia continuar cuidando de Daniel. Ravina diz que Matias deverá se casar com Gadise. Beroso diz que convencerá o rei a fazer um decreto obrigando todos a se curvarem diante da nova estátua construída no Campo de Dura. Ravina elogia a postura de Zadoque. Joana vai até a oficina de armas da família de Zac e encomenda alguns moldes para a costureira Dalila. Shamir e Samira falam das encomendas de amuletos feitas a Fassur. Gadise descobre que Ebede bateu em Matias e se irrita com o eunuco. Nebuzaradã diz desconfiar da união entre Neusta e Irom. Joaquim conversa com o novo sogro. Gadise se abre com Kassaia e fala sobre sua gravidez. Neusta e Nitócris se provocam. Matias convida Gadise para um jantar. Abednego estranha o comportamento de Matias. O rei manda servir algumas guloseimas para Daniel. Joaquim conversa com Yasha e confessa que ama Edissa. Neusta chega e eles avisam que não se casarão mais.

Terça-feira (04/07)

Neusta finge não ouvir o aviso de Joaquim e Yasha. Zac presenteia Zelfa e Elga. Shag-Shag avisa que procurará clientes no palácio. Yasha agradece a sinceridade de Joaquim. Neusta inicia as preparações para a festa de casamento do filho. Nebuzaradã dá em cima de Joana e Sammu fica enciumada. Fassur discute com Zadoque. Neusta e Irom confabulam contra a Babilônia. Shag-shag sente ciúmes ao ver Arioque conversando com Namnu. Hurzabum trata Rebeca com carinho. Fassur diz que fará de tudo para destruir Joana. Triste, Shag-Shag retorna para a Casa da Lua. Raquel e Dalila parabenizam Gadise pela gravidez. Nitócris ameaça Sammu-Ramat. Os sábios hebreus lamentam a presença de Nabonido. Joaquim avisa que não se casará com Yasha e pede apoio a Evil-Merodaque e Shamiran. Lia se apresenta à Amitis. Abednego visita Naomi. Daniel agradece a ajuda de Deus. Em conversa com um feitor do Campo de Dura, Asher prova que é bom de arco-e-flecha. Ezequiel parabeniza a fé de Joana. Zac visita sua noiva e lhe presenteia com uma joia. Matias apresenta Gadise aos familiares. Rabe-Sáris se despede de Nebuzaradã e segue para a Casa da Lua. Nabucodonosor anuncia a partida para o Campo de Dura. Yasha aproveita a ocasião e avisa que não se casará com Joaquim. Neusta desmaia com a notícia.

Quarta-feira (05/07)

Amitis se preocupa com o estado de saúde de Neusta. Matias pede a mão de Gadise em casamento. Samira e Talita falam sobre a próxima vez que dançarão na Casa da Lua. Edissa e Ebede são avisados sobre o desmaio de Neusta. Elga e Fassur bebem vinho durante o jantar. Neusta finge estar desacordada e escuta a conversa entre Joaquim e Edissa. Hurzabum lamenta ao ver Shag-Shag bêbada. Samira e Talita esperam todos dormirem. Matias se recusa a acompanhar Gadise até o palácio. Hurzabum se preocupa com o atraso de sua dançarina. Talita espera todos dormirem e sai escondida. Yasha pede para Joaquim fazer Edissa feliz. Nabucodonosor se declara para a rainha. Disfarçada, Talita dança na Casa da Lua. Rabe-Sáris gosta da mulher misteriosa. Mostrando sinais de loucura, Fassur procura uma prostituta. Joana conversa com Dana e diz que ainda não ama Zac. Asher agradece pela amizade de Lior. Lia cuida de Daniel. Irom e Yasha se despedem do rei e deixam o palácio. Nitócris se prepara para a viagem ao Campo de Dura. Neusta lamenta a partida de Irom e Yasha. Nitócris humilha Nabonido. Os sábios hebreus se preparam para deixar a Babilônia. Elga flagra as gêmeas falando mal de seus filhos.