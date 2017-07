Confira o resumo semanal de ‘Novo Mundo’

Segunda-feira (03/07)

Anna disfarça para que Thomas não perceba a encenação de Olinto. Amália diz a Peter que reconheceu a voz de Sebastião. Olinto explica para Anna o plano de Joaquim. Leopoldina discute com Dom Pedro por causa de Domitila. Domitila pensa em ter um filho de Dom Pedro. Licurgo reconhece Madame Dalila. Diara pede para Ferdinando não ir embora e Jacira percebe o clima entre eles. Sebastião encontra Maximiliano sem saber que é Olinto. Germana ataca Hugo. Bonifácio tenta aconselhar Leopoldina sobre seu casamento. Thomas procura Domitila. Joaquim e Anna se encontram.

Terça-feira (04/07)

Anna e Joaquim se beijam. Olinto distrai Nívea. Joaquim procura Quinzinho disfarçado como um frei. Madame Dalila aborda pessoas na rua. Astuta e Pelópidas se hospedam na taberna com um grupo de cientistas e avisam que farão uma Feira de Curiosidades. Joaquim e Elvira esbarram um no outro, mas não se reconhecem. Cecília e Libério pensam em fugir com a ajuda de Matias. Domitila acredita estar grávida. Amália tem uma lembrança e comemora com Peter. Dom Pedro sente ciúmes de Bonifácio e Leopoldina. Anna ajuda Olinto a enganar Thomas. Cecília se assusta ao saber que Sebastião negociou seu casamento com Orozimbo. Hugo flagra Elvira com Quinzinho.

Quarta-feira (05/07)

Elvira implora que Hugo não conte que ela está viva. Anna finge se irritar com Thomas. Joaquim informa a Olinto quando irá fugir com Anna e Vitória. Pelópidas convida Licurgo para cozinhar na Feira de Curiosidades. Hugo revela a Elvira que veio ao Brasil para recuperar algo que lhe pertence. Peter e Amália se preocupam com Libério e Cecília. Joaquim pede para Leopoldina ajudá-lo em seu plano. Matias se revolta com a decisão de Sebastião de se casar Cecília. Leopoldina descobre que está grávida. Dom Pedro conta a Domitila da gravidez de Leopoldina. Matias revela a Cecília que é seu irmão. Joaquim avisa a Quinzinho sobre a fuga e ele chama por Elvira.