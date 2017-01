Confira o resumo semanal de ‘Malhação’

Segunda (23/01)

Martinha revela que Lucas é o pai de seu bebê, mas o rapaz não acredita. Bárbara insinua a Gabriel que Tânia convencerá Caio a indicar Giovane para o torneio, por causa de Joana. Jéssica se revolta contra a ausência de Lucas e Martinha exige que a irmã não se intrometa. Gabriel e Giovane se provocam por causa do torneio. Krica e Cleyton se surpreendem com as habilidades de Sula. Rômulo conhece Sula. Nanda e Renato se encantam um com o outro. Jéssica confronta Lucas. Caio anuncia que quem disputará o Rei da Praia será Giovane.

Terça (24/01)

Gabriel se enfurece com Caio. Renato se inscreve na academia e Nanda fica curiosa. Rômulo se aproxima de Sula. Júnior revela a Juliana e Jabá que Lucas é o pai do filho de Martinha. Ricardo repreende Caio por escolher Giovane em vez de Gabriel para disputar o torneio. Martinha passa mal e descobre que está com dengue. Nanda se lembra de Filipe ao conversar com Renato. Irene pede que Giovane desista de participar do torneio e dê lugar a Gabriel. Bárbara confessa a Ricardo que manipulou a carreira de Gabriel. Giovane e Gabriel se enfrentam.

Quarta (25/01)

Ricardo avisa a Bárbara que Gabriel deve participar do campeonato Rei da Praia. Gabriel se reaproxima do irmão. Nanda comenta com Jéssica que sente como se já conhecesse Renato. Bárbara comunica a Caio a decisão de Ricardo sobre o torneio. Lucas afirma a Martinha que assumirá seu filho. Gabriel e Giovane descobrem que disputarão entre si o torneio Rei da Praia. Krica pede que Rômulo acompanhe Sula à praia. Começa a disputa entre Giovane e Gabriel. Rômulo se diverte com Sula, e Nanda vê os dois.

Quinta (26/01)

Joana chega para assistir ao jogo de Giovane e incentiva o namorado. Lucas tenta falar com Luiza sobre seu filho, mas Tânia o interrompe. Rômulo afirma a Sula que é apaixonado por Nanda. Ricardo e Caio disputam Tânia, que se irrita. Gabriel vence o primeiro jogo contra Giovane. Flávio entrevista Bárbara para o concurso Garota Carioca. Nanda olha para Renato e acredita ver Filipe. Gabriel provoca Caio, e Giovane o aconselha. Flávio convida Joana para participar do concurso Garota Carioca.

Sexta (27/01)

Joana pede um tempo para pensar no convite e se aconselha com Tânia. Joana defende Ricardo para Tânia. Tita diz a Bárbara que pode atrapalhar a participação de Joana no concurso. Nanda e Renato se assustam com as coincidências entre o professor e Filipe. Flávio investiga a história de Joana. Lucas visita Martinha. Sula incentiva Joana a aceitar participar do concurso Garota Carioca. Nanda descobre que Renato fez um transplante de coração. Giovane vence seu segundo jogo e Gabriel o parabeniza. Joana aceita o convite de Flávio.