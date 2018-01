Confira o resumo semanal de ‘Deus Salve o Rei’

Quarta-feira (17/01) Tiago tenta consolar Amália. Catarina pede explicações a Constantino sobre sua decisão de partir repentinamente de Artena. Cássio avisa a Samuel que não pode autorizar a parada temporária do trabalho na mina por decisão de Afonso. Virgílio finge se importar com o clima de desavença entre Diana e Amália. Amália conta a Constância que não existe nenhum ferreiro chamado Afonso em Montemor. Rodolfo avisa que decidiu criar a Lei da Justa Punição para fazer justiça a pessoas traídas por seus cônjuges. Ulisses estranha o incentivo de Romero para que ele seja amigo de Selena. Augusto avisa a Catarina que Artena ficará sob a responsabilidade da filha durante sua ausência. Ocorre outro desmoronamento na mina de ferro de Montemor. Amália avista Afonso montado em seu cavalo.

Terça-feira (16/01) Catarina pede a Lucíola que não conte a Augusto sobre Constantino. Afonso revela a Cássio que está apaixonado por Amália. Amália comenta com Tiago que ficou intrigada ao ver Virgílio e Diana passeando juntos. Afonso ignora o pedido de Samuel sobre a mina de ferro, que sofre risco de desmoronamento. Catarina avisa a Constantino que não se casará com o marquês. Betânia comenta com Brumela que a tristeza de Afonso está associada à paixão por uma mulher. Afonso avisa a Cássio que irá a Artena resolver sua situação com Amália, sem revelar sua verdadeira identidade. Amália escreve uma carta para Afonso. Cássio alerta Afonso para a possibilidade de faltar comida para o povo por conta da escassez da água. Romero mente para Olegário, dizendo que Ulisses está indo bem na academia. Catarina finge comemorar a volta do marquês. O mensageiro retorna com a carta de Amália, e afirma que não há nenhum ferreiro em Montemor com o nome de Afonso.

Segunda-feira (15/01) Rodolfo constata que Afonso está vivo. Afonso sofre ao saber da morte de Crisélia. Augusto avisa a Catarina que eles irão ao funeral de Crisélia. Virgílio alerta Amália sobre Afonso. Rebeca entrega a Afonso uma carta escrita por Crisélia. Rodolfo demonstra interesse por Catarina. Olegário comenta com Lupércio que considera estranha a história contada por Afonso sobre seu sumiço. Rodolfo tenta impressionar Catarina. Diana fica intrigada com o interesse de Virgílio de querer melhorar a aparência de seu negócio. Augusto e Catarina deixam Montemor após o funeral de Crisélia. Cássio conta a Afonso sobre o interesse que Catarina teve pelo exército de Montemor e relata as perguntas da princesa de Artena. Afonso se emociona ao ler a carta que Crisélia lhe deixou. Constantino e Catarina se beijam.

Amália hesita em ouvir as explicações de Afonso. Rodolfo fica nervoso ao perceber que ele poderá ser castigado pela lei que ele próprio criou. Rodolfo é salvo do castigo por um mensageiro que o avisa sobre o acidente na mina. Catarina dispensa Demétrio de suas funções até que Augusto retorne a Artena. Virgílio provoca Afonso ao vê-lo na barraca de Amália. Lucíola avisa a Catarina que o marquês está com febre. Catarina descarta o chá que o médico recomendou para Istvan e aproveita para cancelar o casamento. Catarina fica surpresa com a chegada de um curandeiro que veio a mando do marquês. Petrônio e Orlando acordam Rodolfo para estar presente no resgate e ser consagrado pelo povo. Rodolfo revoga a Lei da Justa Punição. Há um incidente com a carroça em que Amália está e Afonso corre para salvá-la.

Afonso consegue evitar que Amália caia no abismo. Martinho agradece Afonso por ter salvado sua filha. Catarina fica surpresa ao ver o marquês bem disposto. Rodolfo é saudado pelo povo. Julião tenta ameaçar Rodolfo ao descobrir que sua mulher o traiu com o príncipe. Afonso teme ser reconhecido por alguém de Montemor. Betânia diz a Brumela que há rumores de que Afonso foi atrás de uma mulher. Rodolfo pede a Osiel que faça um retrato pintado dele. Afonso pede Amália em casamento.

Afonso diz a Amália que ela precisa ir a Montemor, antes de responder ao pedido de casamento, para saber quem ele realmente é. Orlando e Petrônio tramam para prender Julião. Orlando diz a Rodolfo que descobriu um motivo para prender Julião. Amália parte para Montemor com Afonso. Romero fica surpreso quando Selena pede para usar a espada e demonstra mais habilidade que Ulisses. Demétrio tenta chamar a atenção de Istvan para o caráter de Catarina. Cássio lembra Rodolfo sobre o Dia do Perdão e avisa ao príncipe que um dos presos deverá ser agraciado pelo povo e ganhar a liberdade. Selena fica surpresa com o talento de Ulisses na cozinha. O povo decide libertar Julião, para desgosto de Rodolfo. Amália constata que Afonso é o príncipe herdeiro de Montemor. Afonso se sente responsável pelo acidente na mina. Afonso diz a Rodolfo que pretende se casar com Amália.