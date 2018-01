Confira o resumo semanal de ‘Belaventura’

Segunda-feira (15/01)

Pietra está bastante tensa diante de Enrico, enquanto Morgana procura se afastar deles. Fergau está mais afastado e observa. Cedric e Nodier vão até a masmorra e percebem que a cela está vazia. Morgana diz que o mal não dura para sempre e Cedric a mata. De repente, Fergau aparece e tranca Cedric na cela. Cedric fica furioso. Enrico e Pietra fogem e dão de cara com Selena. Selena pede que Enrico abaixe a espada e diz que vai ajudá-lo. Severo e Marion ficam rendidos pelos Errantes e Accalon ainda mantém Jacques sob seu domínio. Enrico e Pietra encontram Lucy, mas ela diz que não pode ir embora porque precisa encontrar a cura da peste. Leocádia aparece e quer saber com quem Selena estava conversando. Selena diz que era com um soldado, mas Leocádia fica desconfiada. Selena entra na sala e se espanta em ver Accalon. Jacques e Accalon lutam.

Terça-feira (16/01)

Enrico e Pietra estão nervosos, na cama. Pietra pede para que ele se afaste. Otoniel conversa com Mistral sobre os pergaminhos que estão em poder do inimigo e a possibilidade de ter um irmão bastardo. Bartolion diz à Lucy que precisa começar os experimentos para salvar Pietra. Pietra conversa com Enrico que a deixa partir para que não contamine ninguém. Selena propõe à Brione que se torne sua espiã e de Lucy. Selena diz que ela precisa apenas buscar mais informações nos registros da Ordem Pura. Enrico visita Pietra na casa de Lucy e ela diz que está passando bem. Enrico deixa o frasco com o elixir de Tamar para que ela tome. Dulcinéa chega e diz que conseguiu fugir. Dulciná entrega um caixa de Prestedourado para Pietra, que se surpreende. Pietra, Enrico, Dulcinéa e Biniek tentam abrir a caixa e querem saber onde ela foi encontrada. Páris pergunta para Lucy se os nomes Isabel e Bárbara são conhecidos por ela no retiro da Ordem. Nodier fica muito preocupado com o estado de saúde dele.

Quarta-feira (17/01)

Pietra está suspresa diante de Dulcinéa, Biniek também ali, surpreso. Dulcinéa diz à Pietra que não tem dúvida que ela esteja grávida. Daros visita Selena no castelo de Valedo e os dois se beijam. Severo discute com Marion e diz que já está decidido que Brione irá para o retiro. O pássaro de Lucy pousa na janela do castelo. Enrico diz a Otoniel, Carmona e Lizabeta, que a mensagem que enviaram pelo pássaro não foi comprometedora e que Lucy apenas saberá que precisa retornar, pois Pietra precisa dela. Laurinda diz a Gonzalo que Brione teve que partir para o retiro da Ordem. Gonzalo pega a espada e já sai correndo da oficina. Lucy diz que precisa retornar para ajudar Pietra, mas Leocádia não permite. Carmona conversa com Lizabeta enquanto arruma as malas para acompanhar Otoniel.