Confira o resumo semanal de ‘A Força do Querer’

Segunda-feira (03/07)

Todos ficam constrangidos com a presença de Bibi no casamento de Caio e Leila. Bibi não reconhece Ivana. Cândida pede para assistir ao treino de Jeiza com Edinalva. Bibi e Caio se emocionam durante o casamento. Joyce desconfia de Eugênio ao comentar sobre a traição do passado de Bibi. Edinalva provoca Abel ao mostrar as fotos de Ruyzinho. Bibi prepara sua fuga com Rubinho e Aurora se desespera. O ônibus de festa de Zeca faz sucesso, e o rapaz convida Jeiza para trabalhar com ele. Nonato comemora o show de Elis Miranda. Jeiza constata que Bibi não estava grávida.

Terça-feira (04/07)

Bibi tenta despistar a policial. Edinalva se insinua para Allan, que se incomoda com sua presença. Joyce sofre para fazer as fotos para a revista de moda com Ritinha, e Ivana se recusa a participar da sessão. Aurora pensa em denunciar a fuga de Rubinho. Alan conta para Jeiza que Edinalva tentou seduzi-lo. Silvana engana Eurico e inventa que Dita está doente para poder jogar. Jeiza revela para Zeca a possibilidade de lutar nos Estados Unidos. Bibi se despede de Aurora e Dedé. Joyce conversa com Ivana sobre Cláudio. Rubinho consegue fugir da prisão, com a ajuda de Bibi.

Quarta-feira (05/07)

A polícia descobre a fuga de Rubinho e outros traficantes e Jeiza comanda uma operação de resgate no morro. Bibi e Rubinho se apavoram com o tiroteio. Aurora tem a casa revistada e Silvana a consola. Durante a perseguição aos traficantes, Bibi reconhece Jeiza. Dantas e Eurico pensam em empregar Bibi e custear seus estudos. Nonato confunde Ivana com um rapaz. Rubinho e Bibi conseguem fugir e se instalam em um apartamento de luxo. Bibi se surpreende quando Rubinho anuncia que se tornou importante no tráfico. Aurora revela a Caio que Bibi fugiu com Rubinho.